Les camps de Trump et Harris se concentrent sur les États clés

Comme Kamala Harris et Donald Trump Alors qu’ils se préparent à ce qui promet d’être un sprint laid et éprouvant jusqu’à la ligne d’arrivée en novembre, les campagnes des deux candidats présidentiels tournent à nouveau leur regard vers la poignée d’États clés désespérément serrés où la bataille est susceptible de se décider.

La Géorgie apparaît comme un champ de bataille crucial pour les deux dirigeants, qui doivent s’efforcer d’attirer l’attention des électeurs lors d’une élection historique. Mercredi, la vice-présidente se rendra de la Maison Blanche au sud de la Géorgie pour y tenir son premier événement de campagne avec son colistier récemment élu et ancien entraîneur de football américain au lycée, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Le duo fera une tournée en bus dans la région, tentant d’atteindre divers groupes d’électeurs, notamment les zones rurales où l’ancien président est fort, ainsi que les districts suburbains et urbains d’Albany et de Valdosta, où de grandes communautés noires font partie de leurs cibles démographiques. Jeudi soir, Harris devrait terminer la tournée par un rassemblement à Savannah, où elle parlera aux Géorgiens des enjeux de cette élection.

L’attention intense portée par la campagne démocrate à la Géorgie montre qu’elle ne se repose pas sur ses lauriers après ce que la plupart des commentateurs ont qualifié de convention parfaite la semaine dernière à Chicago. Malgré le regain de popularité prononcé dont jouit Harris depuis qu’elle a radicalement changé de camp avec Joe Biden à la tête du ticket démocrate il y a cinq semaines, la course reste essentiellement au coude à coude.

Le dernier sondage de suivi par 538 En Géorgie, Trump devance Harris de 0,6%, Harris ayant 46,0% et Trump 46,6%. Ce chiffre se situe exactement au milieu de la marge d’erreur et suggère que l’État est un territoire ouvert pour les deux candidats.

Lors des talk-shows politiques de dimanche, Lindsey Graham, le sénateur républicain de Caroline du Sud, l’un des plus proches soutiens de Trump, a souligné l’importance de la Géorgie pour les espoirs de réélection de Trump. « Si nous ne gagnons pas la Géorgie, je ne vois pas comment nous arriverons à 270 voix », a-t-il déclaré dans l’émission State of the Union de CNN, faisant référence au nombre de grands électeurs nécessaires pour remporter la présidence.

Graham a ajouté qu’il accompagnerait bientôt Trump à ce qu’il a appelé un « événement d’unité » en Géorgie. Il a prédit que si Trump jouait le bon jeu dans cet État, il gagnerait.

« Je crois que la Géorgie est notre terre de défaite. Il est très difficile pour Harris de dire aux Géorgiens que nous sommes sur la bonne voie – ils n’y croient pas », a déclaré Graham.

Le problème pour Graham et d’autres conseillers républicains de premier plan est que Trump ignore souvent leurs conseils. Lors de son dernier voyage en Géorgie, Trump s’en est pris au gouverneur républicain de l’État, Brian Kemp, à qui il reproche toujours de ne pas l’avoir soutenu dans sa tentative de saboter l’élection de 2020 – et dont il a désormais besoin du soutien pour l’emporter en novembre.

Graham a implicitement admis auprès de CNN les problèmes causés par l’attaque contre Kemp, mais a insisté : « Nous avons réparé les dégâts, je pense, entre le gouverneur Kemp et le président Trump.

« Il va déployer tous ses efforts pour soutenir le président Trump et tous les autres républicains en Géorgie. »

Trois jours après la convention démocrate, qui s’est déroulée dans un feu d’artifice de ballons rouges, blancs et bleus et a suscité une réaction enthousiaste de la part des délégués, la campagne Harris-Walz se concentre désormais sur le même terrain. La clé est de transformer l’élan palpable d’énergie qui a explosé à la convention de Chicago en un travail acharné pour passer des appels et frapper aux portes en Géorgie et dans les six autres États clés : l’Arizona, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

La présidente de la campagne, Jen O’Malley Dillon, a publié dimanche de nouvelles données qui, selon elle, démontrent l’impact positif de la convention dans tous les États clés. Chicago a été la semaine la plus importante jusqu’à présent dans la campagne naissante de Harris pour la Maison Blanche, a-t-elle déclaré, avec des volontaires s’inscrivant pour près de 200 000 missions au cours de la semaine.

L’argent continue également d’affluer, avec la campagne élevage 540 millions de dollars en cinq semaines – un record dans l’histoire de la campagne présidentielle américaine. Environ 82 millions de dollars ont été reçus pendant la semaine de la convention.

Selon O’Malley Dillon, tout cela est le signe que Harris poursuit sur sa lancée : « Nous ne prenons aucun électeur pour acquis et communiquons sans relâche avec les électeurs en difficulté chaque jour d’ici le jour du scrutin – pendant que Trump se concentre sur très peu de choses, à part ses crises de colère en ligne. »

Jared Polis, gouverneur démocrate du Colorado, est apparu sur Fox News dimanche pour tenter de convaincre les électeurs de droite et les indépendants indécis qu’ils pouvaient sans risque soutenir Harris. « Elle est arrivée au centre », a déclaré Polis, lorsqu’on l’a interrogé sur certaines des politiques les plus progressistes que Harris avait défendues auparavant mais qu’elle a depuis abandonnées, notamment l’interdiction de la fracturation hydraulique et l’assurance maladie pour tous.

Polis a ajouté : « Elle est pragmatique. C’est une dirigeante dure. C’est la dirigeante de l’avenir. »

« Elle sera la présidente de tout le peuple américain. »

Alors que l’euphorie de la convention s’estompe, Harris a déjà commencé à faire face à des questions plus difficiles, notamment quand s’exposera-t-elle à des questions plus difficiles en faisant face à un journaliste. La candidate démocrate a jusqu’à présent soigneusement évité de s’asseoir devant un média d’information majeur.

Interrogé sur la réticence de Harris à être interrogée, Cory Booker, le sénateur démocrate du New Jersey, a déclaré à CNN : « Au fur et à mesure que cette campagne avance, elle va encore donner des interviews ».

« Elle va participer à des débats », a déclaré Booker. « Je pense qu’elle veut en faire plus. »

Alors que les États clés sont toujours tous susceptibles d’être remportés par n’importe qui, on craint de plus en plus que Trump soit tenté de déclencher une autre conspiration pour renverser le résultat s’il perd de justesse en novembre. de nombreuses indications que Trump et ses partisans du mouvement Make America Great Again (Maga) posent peut-être les bases d’un défi.

Lors d’un rassemblement la semaine dernière à Asheboro, en Caroline du Nord, Trump a déclaré : « Notre objectif principal n’est pas de faire sortir les électeurs, mais de nous assurer qu’ils ne trichent pas, car nous avons tous les votes dont vous avez besoin. »

Le colistier de Trump, le sénateur américain de l’Ohio, J.D. Vancea été interrogé sur la possibilité que les élections soient libres et équitables dans le cadre de l’émission Meet the Press sur NBC News. « Je pense qu’elles seront libres et équitables », a-t-il répondu.

Il a ensuite ajouté : « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cela se produise. Nous allons explorer tous les moyens possibles pour garantir que les bulletins légaux soient comptabilisés. »