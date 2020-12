_ «Alors que de plus en plus de gens se tournent vers le travail à distance et créent leur propre entreprise, passer un mois ou deux à l’étranger pour travailler sur des projets et explorer remplacera les week-ends en ville et les deux semaines« fly and flops ». Cela aidera également à réduire l’empreinte carbone globale des gens, car ils ne circuleront pas si souvent.

_

C’était une citation du rapport Euronews « Voyage après 2020 », produit en association avec ma société de prévision des tendances de voyage Globetrender.

Dans le rapport, nous avons identifié la nouvelle tendance émergente des «camps de travail collaboratif».

Ceux-ci sont mis en place par des entrepreneurs qui voient une lacune sur le marché des lieux de travail inspirants à l’étranger en tant que nomade numérique. Les halls des hôtels ne le coupent pas et le wifi atteint rarement la plage, mais maintenant tout cela change.

Où pouvez-vous participer à un camp de coworking?

Bali, tête de pomme de terre Desa

Le Desa Potato Head, situé à Bali, est un excellent exemple. Présenté comme un «campus créatif durable», il combine un nouvel hôtel (appelé Desa Potato Head Studios) avec un restaurant de la ferme à la table, des centres de travail, une piscine en bord de mer, un studio de musique, un espace d’exposition, un amphithéâtre et un programme d’événements. L’idée est que les entrepreneurs et les travailleurs à distance puissent profiter d’un séjour à long terme dans un endroit magnifique, tout en rencontrant de nouvelles personnes et en étant productifs.

Mexique, Ethos Remote Habitat

Lancé à l’automne 2020, Habitat éloigné d’Ethos propulse également la tendance des camps de travail partagés. Avec des tarifs à partir de 1 450 $ US / 1 223 € par semaine, les nomades numériques peuvent séjourner dans un endroit exotique tel que Tulum au Mexique pendant jusqu’à un mois dans le cadre d’un collectif. L’hébergement, les espaces de travail communs, les cours de fitness, les repas et le wifi (bien sûr) sont tous inclus.

«Contrairement à la simple location de votre propre Airbnb ou à un séjour dans un hôtel, avec nous, vous pouvez vivre dans une communauté aux côtés d’individus inspirants et revitaliser votre esprit et votre corps grâce à des aliments nourrissants et biologiques, des ateliers de transformation, des activités de groupe et des immersions d’apprentissage», explique Janko Milunovic, PDG et co-fondateur d’Ethos Remote Habitat.

Royaume-Uni, États-Unis et Japon, Roam

Pendant ce temps, Errer se qualifie de «réseau international d’espaces de collision». Avec des emplacements à Bali, Londres, Miami, San Francisco et Tokyo, il invite les nomades numériques partageant les mêmes idées à vivre et à travailler ensemble en tant que communauté.

Amérique latine, Selina

Montrant que cette tendance gagne du terrain, le groupe hôtelier branché de work-surf Selina a récemment acquis Année éloignée, une entreprise qui organise des voyages «travail de n’importe où» pour ses membres.

Selina vend des forfaits de voyage sur abonnement à ses 76 hôtels en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe. Les clients paient par nuit ou pour l’adhésion, qui comprend l’hébergement, l’espace de coworking, les activités de bien-être quotidiennes, la blanchisserie hebdomadaire et des réductions sur la nourriture et les boissons.

Ses Passeport nomade commence à partir de 360 ​​$ US et comprend un séjour prépayé de 30 nuits pouvant être utilisé dans une fenêtre de quatre mois, tandis que Selina’s CoLive est une option de location au mois par mois, jusqu’à quatre mois, à partir de 300 $ US.

Au fur et à mesure que les interdictions de voyager disparaissent et que les pays s’ouvrent, nous verrons un changement vers des voyages plus «conscients» – et les camps de travail collaboratif en feront partie. Espérons que les gens auront appris que voyager est un privilège, pas un droit, et que faire moins de voyages en un an – et rester plus longtemps – est beaucoup plus respectueux de l’environnement. Cela donne également l’opportunité de vraiment s’immerger dans une destination et pas seulement d’être un étranger de passage.

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender