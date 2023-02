Les “camps de rééducation” russes accueillent des milliers d’enfants ukrainiens (rapport)

Commentez cette histoire Commentaire

Le système russe de surveillance de milliers d’enfants ukrainiens déracinés pendant la guerre implique des camps de « rééducation » et des adoptions, ont déclaré mardi des chercheurs américains, qualifiant cette opération de tentaculaire dirigée par les plus hauts niveaux du Kremlin. Selon un rapport de l’Observatoire des conflits, une initiative soutenue par le Département d’État, la Russie a placé au moins 6 000 enfants ukrainiens dans 43 camps et institutions s’étendant de la région de Crimée occupée par la Russie à la Sibérie et à la côte pacifique de la Russie, ou dans de nouvelles familles, comme dans le cadre de son « approche systématique et pangouvernementale de la réinstallation, de la rééducation et, dans certains cas, de l’adoption et de l’adoption forcée d’enfants ukrainiens ».

Selon elles, certaines des actions des autorités russes pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Les chercheurs ont déclaré que l’objectif principal des camps était la “rééducation politique”, exposant les enfants à des informations “universitaires, culturelles et patriotiques centrées sur la Russie”. Deux camps en Crimée et en Tchétchénie semblent soumettre les enfants à une éducation militaire, leur enseignant les armes à feu et les véhicules militaires.

Nathaniel Raymond, chercheur au laboratoire de recherche humanitaire de la Yale School of Public Health, a déclaré aux journalistes que la Russie n’avait pas pris les mesures requises par les Conventions de Genève, notamment la création d’un système d’enregistrement transparent pour les enfants séparés de leur famille en temps de guerre ; le transfert d’enfants vers une nation neutre; et des mesures pour s’assurer qu’ils conservent leur identité nationale et ethnique.

“Considérez ce rapport comme une gigantesque alerte Amber que nous lançons sur les enfants ukrainiens”, a-t-il déclaré, faisant référence au système américain de publication des informations sur les enfants disparus ou en danger. “Tous les niveaux du gouvernement russe sont impliqués.”

66 000 crimes de guerre ont été signalés en Ukraine. Il s’engage à les poursuivre tous.

Le rapport ajoute à l’image croissante des crimes russes présumés lors de l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine, qui a commencé il y a près d’un an. Les États-Unis restent le principal soutien de la tentative du gouvernement ukrainien d’expulser les forces et les autorités russes de vastes régions de l’Ukraine, dont certaines sont sous le contrôle direct du Kremlin depuis 2014.

Le rapport, qui, selon les chercheurs, reflète six mois de documentation provenant d’un éventail de sources, y compris l’imagerie satellite et les médias d’État russes, allègue que la plupart des enfants ukrainiens qui ont été détenus par la Russie provenaient de zones occupées par la Russie, notamment Donetsk et Louhansk, tandis qu’une minorité était pris de Kharkiv, Kherson et Zaporizhzhia avant que ces zones ne soient reprises par les forces ukrainiennes.

Le rapport décrit également ce qu’il appelle une « crise du consentement ». Alors que certains des parents des enfants ont donné leur consentement pour qu’ils partent en colonie de vacances en Russie et qu’ils soient ensuite revenus, le retour d’autres enfants a été retardé temporairement ou indéfiniment. Dans d’autres cas, selon les chercheurs, certains parents ukrainiens ont peut-être été contraints par les autorités pro-russes d’autoriser que leurs enfants soient emmenés en Russie.

Dans de nombreux cas, il a été difficile pour les parents d’obtenir des informations sur leurs enfants, dont l’âge varie de 4 mois à 17 ans, selon le rapport.

Les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les enfants exposés à l’éducation militaire dans les camps russes aient été envoyés au combat. Certaines des installations semblent dater du système de camps de jeunes de l’Union soviétique.

Caitlin Howarth, chercheuse à Yale, a déclaré que bien que certains enfants aient été renvoyés dans leur famille en Ukraine, le mal qu’ils ont subi peut durer beaucoup plus longtemps.

“Ce niveau de soi-disant” rééducation “est une tentative très claire et systématique d’effacer l’histoire et la culture et, dans des cas très clairement documentés, même l’importance historique et la langue de l’Ukraine”, a-t-elle déclaré.

Le rapport identifie également des responsables russes qui, selon les auteurs, sont responsables de ces pratiques, notamment Maria Lvova-Belova, commissaire de Poutine aux droits de l’enfant, et plusieurs gouverneurs régionaux.

Après que le porte-parole du département d’État, Ned Price, a partagé les détails du rapport lors d’un briefing mardi, l’ambassade de Russie à Washington a répondu dans un message de Telegram, qualifiant d'”absurdes” les accusations de transfert forcé et d’expulsion. Il a déclaré que la Russie avait accepté des enfants qui avaient été forcés de fuir l’Ukraine et que “nous faisons de notre mieux pour garder les mineurs dans les familles”.

Colleen Crenwelge, du bureau des conflits et de la stabilisation du département d’État, a déclaré que l’administration Biden étudiait un certain nombre de moyens pour tenir les responsables russes responsables des actions en Ukraine, mais n’a fourni aucun détail sur la manière dont le système présumé de rééducation des enfants s’y intégrerait.