Les campings de la marche pour les droits civiques de Selma à Montgomery considérés comme menacés

Trois propriétaires de fermes afro-américaines le long de la route du mile ont offert leurs propriétés comme campings.

Ces emplacements sont exposés à des risques de destruction ou de dommages irréparables.

L’inclusion dans la liste du National Trust for Historic Preservation pourrait changer la donne.

La marche des droits civiques de 1965 de Selma à Montgomery a été un tournant dans la lutte pour le droit de vote des Noirs américains, mais n’aurait pas été possible sans quelques coups de main en cours de route.

Trois propriétaires de fermes afro-américaines le long de la route de 54 milles ont offert leurs propriétés comme terrains de camping aux marcheurs lors de la randonnée de quatre jours, abritant des militants emblématiques des droits civiques, dont le Dr Martin Luther King Jr., Coretta Scott King et John Lewis.

Cinquante-six ans plus tard, ces campings risquent d’être détruits ou endommagés de manière irréparable, selon le National Trust for Historic Preservation, et ont été désignés comme l’un des lieux historiques les plus menacés d’Amérique en 2021.

Les histoires de ces campings « n’ont pas été largement racontées », a déclaré à USA TODAY Katherine Malone-France, responsable de la préservation du National Trust for Historic Preservation. « Je pense qu’il est important que nous racontions ces histoires, et il est important qu’à travers des lieux historiques nous racontions l’histoire complète et vraie de notre pays. Lorsque nous le faisons, la préservation historique est un outil puissant pour faire avancer la justice et l’équité. »

Transformer les campings

Trois des campings le long du sentier historique national de Selma à Montgomery appartiennent aux mêmes familles, notamment la ferme Rosie Steele, la ferme David Hall et la ferme Robert Gardner. Le quatrième site est la ville de St. Jude, un complexe catholique romain.

Phillip Howard, un consultant de la région de Birmingham travaillant sur le projet avec The Conservation Fund, travaille sur des plans de préservation des maisons historiques des fermes Hall et Gardner. Il a déclaré que les maisons étaient en mauvais état et que tout, du sol au toit, avait besoin d’une retouche.

L’objectif initial est de stabiliser les deux bâtiments – estime Howard qui pourrait coûter entre 300 000 $ et 400 000 $ – avant de passer à d’importantes rénovations et de transformer les deux sites en lieux d’enseignement.

Les familles sont « disposées et prêtes à raconter l’histoire de ces campings comme elles ne l’ont jamais fait auparavant », a déclaré Howard. « Ils veulent préserver les maisons, préserver les propriétés, faire visiter les gens, faire des visites éducatives – un certain nombre de choses pour raconter l’histoire. »

Il espère que les maisons pourront être restaurées d’ici 2025, le 60e anniversaire de la marche qui a contribué à l’adoption de la loi sur les droits de vote.

« (C’est une histoire) d’Américains qui veulent avoir un impact et faire quelque chose au péril de leur vie et de celle de leur famille », a déclaré Howard. « C’est l’histoire de gens qui aimaient l’Amérique alors que l’Amérique ne les aimait pas nécessairement, mais ils voulaient (plus de droits) pour leurs enfants. »

Howard est en train de chercher un financement pour préserver les maisons. Leur inclusion dans la liste du National Trust for Historic Preservation pourrait changer la donne pour leurs efforts ; Malone-France a déclaré que depuis la publication de la première liste de l’association il y a plus de 30 ans, elle avait perdu moins de 5% des plus de 300 lieux en danger nommés depuis.

Histoire de la marche de Selma à Montgomery

La marche de Selma à Montgomery a commencé deux semaines après que des soldats de l’État de l’Alabama ont battu des manifestants qui tentaient de quitter Selma un jour qui a été appelé « Bloody Sunday ». Les sites de Selma et la route de Montgomery font maintenant partie du Sentier historique national de Selma à Montgomery.

Sous la surveillance de membres de la Garde nationale de l’Alabama, les manifestants se sont d’abord arrêtés à environ 7 miles à l’est de Selma sur un terrain appartenant à David Hall, un fermier noir qui risquait d’être harcelé par des voisins blancs contrariés par la marche. Une photo des marcheurs les montrait rassemblés autour d’un feu construit dans un vieux tambour en métal pour se réchauffer, et la petite-fille de Hall, Davine Hall, a déclaré que les visiteurs s’arrêtaient toujours.

« Parfois, nous sortons et il y a toute une cour de cyclistes, des gens qui se sont arrêtés et qui veulent faire un tour », a déclaré Hall, qui partage son temps entre la terre familiale et la Californie. « Parfois, ils demandent en fait s’ils peuvent passer la nuit. »

La nuit pluvieuse suivante, ils sont restés sur la propriété de Rosie Steele, suivi d’un séjour sur un terrain appartenant à Robert Gardner, où les étudiants de l’Université de Tuskegee ont fourni le dîner et les marcheurs ont dormi sur des matelas pneumatiques de piscine, dont beaucoup se sont dégonflés pendant la nuit. La fille de Gardner, Cheryl Gardner Davis, avait 4 ans à l’époque et se souvient encore de la foule et du bruit.

Un voisin blanc a menacé son père d’avoir accueilli les marcheurs, a-t-elle dit, et pendant des années, la famille a gardé le silence sur l’expérience.

« Je me souviens que mon père nous disait que nous ne pouvions aller nulle part seuls, que nous devions toujours avoir un adulte avec nous. Il a dit que si nous voyions une voiture le long de la route, c’était le FBI qui veillait sur nous », a déclaré Davis. « Ça faisait un peu peur. »

Des dizaines de marcheurs ont passé la nuit le long du chemin, et leur nombre a augmenté de façon exponentielle au moment où la marche a atteint le centre-ville de Montgomery.

Lors de la dernière nuit de la marche, à environ 3 miles du Capitole de l’Alabama, les manifestants campant dans la ville de St. Jude ont été divertis par des stars dont Harry Belafonte; Tony Bennett; Pierre, Paul et Marie ; Sammy Davis Jr. et Joan Baez avant la dernière étape du voyage. La chapelle y est restée à peu près telle qu’elle était alors.

Aujourd’hui près du Capitole, un marqueur historique en pierre raconte les événements de 1965, lorsque King s’est adressé à environ 25 000 personnes à la fin de la marche. Des panneaux en acier simple identifient les campings utilisés par les marcheurs le long du chemin, mais il n’y a pas grand-chose d’autre pour signifier leur importance.

Les 11 lieux historiques les plus menacés d’Amérique pour 2021

D’autres sites sur la liste des lieux historiques menacés de 2021 du National Trust for Historic Preservation comprennent :

Trujillo Adobe, les vestiges d’une ancienne colonie latino datant de près de 160 ans à Riverside, en Californie.

Summit Tunnels 6 & 7 et Summit Camp Site à Truckee, en Californie, qui racontent l’histoire des cheminots chinois qui ont construit le chemin de fer transcontinental dans les années 1860.

Georgia B. Williams Nursing Home à Camilla, Géorgie, autrefois le seul lieu de naissance appartenant à des Noirs de l’État pour les femmes afro-américaines.

Boston Harbor Islands, sites archéologiques et historiques sur 34 îles au large de la côte de Boston.

Morningstar Tabernacle No. 88 Order of Moses Cemetery and Hall, une colonie noire historique datant de la fin des années 1800 à Cabin John, Maryland.

Maison de Sarah Elizabeth Ray, une femme noire et militante qui a lancé une bataille juridique après s’être vu refuser l’entrée d’un ferry séparé à Detroit en 1945.

L’hôtel Riverside, qui abritait des musiciens de blues noirs et d’autres pendant l’ère Jim Crow à Clarksdale, Mississippi.

Pine Grove Elementary School, construit pour les enfants noirs par le philanthrope Julius Rosenwald en 1917 à Cumberland, Maryland.

Threatt Filling Station, qui accueillait les voyageurs noirs sur la route 66, et ferme familiale à Luther, Oklahoma.

Poste de traite d’Oljato, construit en 1921 et l’un des rares postes de traite Navajo restant dans la région autour du comté de San Juan, Utah.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.