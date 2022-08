Les campings de la Colombie-Britannique en tête de liste des endroits recherchés pour la plupart des aventures en plein air épiques

Les membres de Scouts Canada ont annoncé les campings les plus épiques de cette année au pays, une destination en Colombie-Britannique se classant parmi les trois premières.

L’enquête a interrogé 46 704 personnes et posé diverses questions sur la recherche du meilleur camping pour tout niveau ou type d’aventure.

« Le camping devenant une option aventureuse et abordable pour de nombreux Canadiens, nous voulions nous assurer que chaque Canadien sache où se trouvent les campings les plus épiques du pays et quels critères ils devraient prendre en compte lors de la recherche d’un emplacement », a déclaré Mike Eybel, un animateur bénévole de sept ans.

Un peu moins de 40 pour cent virgule cinq pour cent des membres scouts bénévoles interrogés, adultes, enfants et parents, ont cité le parc national de Jasper en Alberta comme la destination de camp « la plus épique » au Canada.

La réserve de parc national Pacific Rim sur l’île de Vancouver a été favorisée par environ 35 % des répondants. Le parc provincial Algonquin, en Ontario, suivait en troisième position avec 32,9 %.

Le parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve, a obtenu 27,3 % des votes tandis que le parc national de Fundy, au Nouveau-Brunswick, s’est classé cinquième avec 22,5 % des votes.

Lors d’une enquête sur les sites de camping cachés dont certaines personnes n’ont jamais entendu parler, les données ont montré que les Canadiens apprécient le parc provincial Writing-On-Stone en Alberta parce qu’il chevauche la rivière Milk et est niché dans des hoodoos (structures rocheuses incroyables) et une histoire riche, un communiqué de presse a dit.

La réserve de parc national Gwaii Haanas a également été citée comme un joyau caché par l’enquête, située dans l’extrême sud de Haida Gwaii, avec des îles de forêt tropicale luxuriante et riche en culture haïda, en possibilités d’apprentissage et en observations de la faune. Le parc provincial Spruce Woods, au Manitoba, a également été remarqué en raison de ses dunes de sable à explorer où coulait autrefois la rivière Assiniboine.

La communauté scoute a eu diverses réponses lorsqu’on lui a demandé ce qui rend un économiseur d’écran de camping digne. Les points de vue ont marqué le premier, à 85 %, et la proximité de l’eau en deuxième, à 64 %. D’autres raisons incluaient des options d’activités telles que la randonnée, la natation, le vélo, la vue sur la faune, le calme et des toilettes accessibles.

Pour les voyages de camping en solo, les vues et la proximité de l’eau sont toujours classées en tête des facteurs qui font d’un site le meilleur pour des vacances en solo.

Lorsqu’on leur a demandé où les Canadiens avaient campé et où ils retourneraient, les terrains de camping se sont classés comme suit :

• Parc provincial Algonquin, Ontario – 42,9 %

• Parc national Jasper, Alb. – 32,6 %

• Parc provincial Pinery, Ontario – 23,6 %

• Parc national Fundy, N.-B. – 22,0 %

• Terrain de camping Cavendish, Î.-P.-É. – 20,4 %

L’Ontario a enregistré le plus grand nombre d’emplacements de camping visités avec les parcs provinciaux Algonquin et Pinery. Près de la moitié des répondants ont campé au parc provincial Algonquin.

Cinquante-neuf pour cent des animateurs ont déclaré qu’« un site avec accès au volant » est leur façon préférée de camper. Pendant ce temps, 24 pour cent des membres audacieux préfèrent accéder à leur camping en pagayant et 17 pour cent des répondants aventureux préfèrent se rendre au camp à pied.

Les six meilleures réserves scoutes ont été votées comme suit :

• Réserve Blue Springs Scout, Mississauga, ON – 18,3 pour cent

• Camp Samac, Oshawa, ON – 16,7 %

• Camp Barnard, Sooke, C.-B. – 14,4 %

• Camp McLean, Vancouver, C.-B. – 10,9 %

• Camp Opemikon, Ottawa, ON – 10,9 %

• Camp Attawandaron, London, ON – 8,23 %

