BEERSHEBA, Israël (AP) – Les accessoires font partie intégrante du répertoire de Benjamin Netanyahu lorsqu’il prononce des discours publics – des bombes dessinées aux Nations Unies à un mur de CD et de classeurs prétendument saisis en Iran par des agents du Mossad.

Maintenant, l’ancien Premier ministre – célèbre pour son flair pour le dramatique – se lance dans la campagne électorale avec un nouveau shtick. Voici : le Bibibus.

L’étrange véhicule pare-balles est à la fois popmobile, décor de film et 100% vintage Netanyahu. Alors qu’Israël se rend aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans, le politicien chevronné utilise le Bibibus pour attirer des foules passionnées de partisans et se faire à nouveau le centre de l’attention d’un électorat fatigué.

Lors d’un rassemblement dans la ville méridionale de Beer Sheva mardi, Netanyahu s’est adressé à une foule d’environ 200 personnes dans un parking du centre commercial. Flanqué de son ancien ministre des Finances, il a pris la parole sur un podium à l’arrière du camion de livraison modifié. Sa paroi latérale avait été remplacée par du verre pare-balles et son intérieur climatisé était rétro-éclairé par un énorme écran LED projetant le logo de son parti Likud sur un drapeau israélien flottant.

Netanyahu ne monte pas réellement dans le véhicule. Au lieu de cela, il sert de scène mobile qui est déplacée de ville en ville pour servir de toile de fond à ses apparitions dans la campagne.

Les commentateurs l’ont diversement surnommé le “camion aquarium”, le “Bibimobile” et le “Bibibus” – en imitant le surnom de Netanyahu. Le Likud promeut les rassemblements mobiles sous le nom de « Bibiba » ou « Bibi arrive », et affirme que le camion est une précaution de sécurité nécessaire.

“Je dois rester ici, malheureusement”, a-t-il déclaré à la foule, tapant de la main contre la vitre le séparant de la foule de supporters en liesse avant de s’engager à lutter contre la hausse du coût de la vie et l’inflation.

Le Likud affirme que le véhicule et son verre pare-balles ont été adoptés pour se conformer aux mesures de sécurité requises par le Shin Bet, l’agence de sécurité intérieure d’Israël.

Mais il y a peut-être plus dans l’histoire. Aucun autre politicien n’a adopté de protocoles similaires et le bus n’est pas entièrement fortifié. Le verre pare-balles ne semble couvrir qu’une partie du véhicule, et lorsqu’il a pris la parole sur le podium, une fenêtre était ouverte et Netanyahu a été exposé à la foule. L’agence n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Israël organise des élections législatives le 1er novembre, les cinquièmes depuis le début d’une crise politique prolongée au début de 2019. Comme les quatre autres, le vote à venir sera en grande partie un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner, et il pourrait une fois de plus échouer à former une coalition durable même si son parti obtient le plus de voix.

Netanyahu, qui a dirigé le pays de 2009 à l’année dernière, a été accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans trois affaires différentes, et son procès très médiatisé traîne depuis plus de deux ans. Il a nié tout acte répréhensible et s’en est pris aux forces de l’ordre et aux tribunaux, les accusant de mener une chasse aux sorcières à motivation politique.

Netanyahu reste l’homme politique le plus populaire du pays et ses partisans l’adorent avec une révérence digne d’une secte. Mais les allégations de corruption ont profondément divisé les Israéliens, et l’année dernière, il a été chassé de ses fonctions pour la première fois en 12 ans par une coalition peu maniable unie en grande partie par son opposition à son maintien au pouvoir.

Cette coalition s’est effondrée en juin, déclenchant de nouvelles élections et soulevant la possibilité d’un retour au pouvoir de Netanyahu après un an dans le désert en tant que chef de l’opposition.

L’ancien Premier ministre, qui aura 73 ans le mois prochain, reste un militant infatigable et a des coups de sifflet quasi quotidiens, organisant des rassemblements de campagne à l’arrière du Bibibus.

Le verre pare-balles n’a pas protégé Netanyahu des critiques, qui considèrent le Bibibus comme un autre symbole de sa déconnexion avec les Israéliens ordinaires. Le radiodiffuseur public israélien Kan a rapporté que la location du camion pour deux mois de campagne a coûté 700 000 shekels (200 000 dollars) au parti Likud, une dépense énorme à un moment où beaucoup se serrent la ceinture.

L’un des principaux rivaux du Likud, le parti Machane Mamlachti, a publié une vidéo moquant Netanyahu, opposant son apparition derrière une vitre à un clip de son chef, le ministre de la Défense Benny Gantz, entouré d’une foule de partisans. Ben Caspit, chroniqueur israélien et critique de longue date de Netanyahu, a qualifié le Bibibus de « grotesque » et « d’étrange erreur ».

Face aux critiques, Netanyahu a redoublé d’efforts et adopté les Bibibus. Le Likud a publié une vidéo de campagne dans laquelle l’ancien dirigeant sort de façon spectaculaire de la cabine du camion et essuie ses énormes vitres.

“Aucune vitre pare-balles ne séparera mon cœur du vôtre”, déclare l’ancien dirigeant rayonnant.

Ilan Ben Zion et Sam Mcneil, The Associated Press