Les campagnes GoFundMe ont commencé pour deux hommes de la vallée du Fraser tués dans un semi-accident mortel près de Golden

Des campagnes GoFundMe ont été lancées pour deux hommes de Chilliwack tués dans une collision frontale avec un semi-remorque à l’est de Golden dimanche matin (28 août).

Tanner Liefting, 25 ans, de Chilliwack a été identifié comme l’un des défunts par des amis sur Facebook.

Brandon Richard Johnson, 30 ans, de Chilliwack BC et Jagsir Singh Gill, 31 ans, du Pendjab, ont été nommés comme les deux autres personnes décédées par Skilled Truckers Canada.

L’incident a impliqué deux semi-camions qui sont apparemment entrés en collision frontale, selon la GRC.

Liefting et Johnson étaient dans un camion transportant des animaux 4H d’un spectacle au Western Canadian Classic (WCC) à Brandon qui s’est tenu du 23 au 27 août.

Des témoins oculaires disent qu’au moins une des semi-remorques était en feu après l’accident qui a entraîné la fermeture de l’autoroute 1 pendant 36 heures.

La GRC n’a d’abord confirmé que deux hommes décédés car elle n’avait à l’origine pu localiser que deux corps, bien que trois décès aient été suspectés.

Plus de 100 000 $ ont été collectés jeudi sur une page GoFundMe pour soutenir Liefting.

“Tanner était un mari et un père aimant, une personne talentueuse et travailleuse qui a eu une passion pour le camion toute sa vie et qui était très bien connue dans la communauté du camionnage”, lit-on sur la page de Liefting.

“Tanner a été enlevé de ce monde bien trop tôt, laissant derrière lui sa famille.”

Lefting laisse derrière lui une femme et une jeune fille.

Un GoFundMe pour Johnson, connu sous le nom de “BJ” par des amis, avait levé 15 285 $ jeudi.

“BJ était un merveilleux ami, frère, fils”, dit la page. « Il était tellement passionné par le camionnage. BJ, Tanner et l’autre conducteur impliqué ont été emmenés trop tôt.

Le producteur laitier local Devan Toop a publié un article sur Johnson qui, selon lui, est venu à la ferme à la recherche d’un emploi à l’âge de 15 ans.

“Vous avez vécu dans notre maison patrimoniale, vous vous êtes cassé le cul, économisé votre argent et soutenu votre famille pendant que vous travailliez à votre rêve de conduire un camion”, a écrit Toop. “J’étais fier de votre dévouement et de la façon dont vous l’avez fait…. J’ai mal au cœur pour ta famille et tous les amis que tu t’es faits lors de tes voyages. Si Dieu a besoin que quelque chose soit transporté à travers les cieux, je suis sûr que vous serez en première ligne, faisant briller votre gros Peterbilt blanc à chaque arrêt.

Un GoFundMe pour Gill a été créé, mais depuis mercredi, il n’était plus sur le site Web.

“Nous voulons que la famille de Jagsir voie leur fils une dernière fois”, a déclaré la page de Gill.

Selon le GoFundMe, Gill transportait une grande quantité de liquide hautement inflammable.

Liefting conduisait du bétail prisé d’un spectacle, dont certains étaient des projets de 4h. Tous les bovins sauf un ont péri, selon la GRC.

« L’exposition provinciale de l’intérieur (IPE) souhaite exprimer ses plus sincères condoléances aux jeunes de 4H qui ont perdu leurs animaux et aux familles des conducteurs qui ont tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture le 28 août », a déclaré Heather, directrice générale de l’IPE. Roi. « C’est une perte qui affecte non seulement notre foire, mais notre communauté. Et le programme 4H. Les enfants ont élevé ces animaux des veaux nouveau-nés aux yearlings. Dix-huit des animaux de l’accident devaient faire partie du spectacle à l’IPE cette année.

Une enquête sur l’accident est en cours.

Toute personne ayant des informations concernant cette collision, y compris toute vidéo de caméra de tableau de bord, est priée de contacter la GRC de Golden-Field au 250-344-2221.

Le Service du coroner de la Colombie-Britannique a mené l’enquête, avec l’aide de la GRC de Golden-Field et du Service d’analyse et de reconstruction des collisions.

– avec des fichiers de Jennifer Smith et Paul Henderson

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? E-mail:

editor@theprogress.com

@PeeJayAitch

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chilliwackcollision mortelleTransCanada