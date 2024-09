Les campagnes de Trump et Harris tournent autour d’un débat important – CNN NewsNight avec Abby Phillip

Les campagnes de Trump et Harris suscitent un débat important CNN NewsNight avec Abby Phillip 12 septembre 2024 47 minutes Trump se compare à un boxeur alors que MAGA tente de faire tourner ce que ses alliés considèrent comme un KO de Kamala Harris. De plus, près de 70 millions de personnes ont suivi le débat sur les écrans, mais le candidat démocrate a-t-il convaincu les sceptiques des États clés d’être témoins dans les urnes ? De plus, la dame aux chats sans enfants la plus célèbre du monde aime le joueur, mais peut-elle influencer le jeu ?