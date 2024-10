Les campagnes de financement participatif en ligne contre le cancer révèlent des difficultés financières

Plus d’un tiers des personnes atteintes d’un cancer collectant des fonds sur GoFundMe rencontrent des difficultés financières en raison de … [+] frais médicaux ou facteurs tels que le manque de revenus ou les congés de maladie. getty

Selon une nouvelle étude, un tiers des pages de collecte de fonds liées au cancer sur la plateforme de financement participatif GoFundMe aux États-Unis décrivent d’importantes difficultés financières liées aux dépenses médicales et aux besoins sociaux liés à la santé, comme la perte de revenus.

La recherche a utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les pages de collecte de fonds liées au cancer accessibles au public sur GoFundMe sur une période de 29 mois, de 2021 à 2023. Grâce au traitement du langage naturel ChatGPT 35 d’Open AI, les chercheurs ont pu analyser les raisons invoquées dans les histoires pour demander pour obtenir une aide financière et transformer ces histoires en données pour une analyse statistique.

L’étude a été publiée dans le Journal de l’American Medical Association Oncology et dirigé par des chercheurs de l’American Cancer Society. La recherche a révélé que de nombreuses personnes confrontées au cancer doivent compter sur un financement participatif personnel pour répondre à leurs demandes financières.

« Malheureusement, les difficultés financières sont courantes parmi les survivants du cancer à travers le pays, obligeant un nombre croissant de patients et leurs familles à utiliser le financement participatif personnel comme source alternative pour collecter des fonds », a déclaré le Dr Zhiyuan « Jason » Zheng, auteur principal de l’étude. et scientifique principal en recherche sur les services de santé à l’American Cancer Society.

L’analyse a porté sur plus de 90 000 campagnes de financement participatif, comprenant ensemble plus de 24 millions de mots à analyser. L’analyse de l’IA a permis d’identifier diverses informations dans les pages de la campagne, notamment le type de cancer dans 4 pages sur 5 et les détails des traitements contre le cancer dans plus de la moitié. Plus d’un quart des pages mentionnent des difficultés financières dues aux frais médicaux et un quart mentionnent des facteurs tels que la perte de revenu d’emploi, le manque de congés de maladie, l’insécurité alimentaire ou l’absence de transport approprié pour les rendez-vous médicaux. 1 personne sur 5 a déclaré être au chômage. Seulement 11 % des pages enregistrées ont atteint leurs objectifs de collecte de fonds.

« Ces résultats montrent les énormes difficultés rencontrées pour répondre aux besoins médicaux et sociaux fondamentaux, soulignant la fragilité des filets de sécurité aux États-Unis », a déclaré Zheng.

Les personnes atteintes de cancer subissent généralement une « toxicité financière » en raison de leur cancer, de leurs traitements et du fait qu’elles doivent souvent s’absenter du travail. Selon le Institut national du cancerle cancer est l’une des « affections médicales les plus coûteuses à traiter aux États-Unis » et les personnes atteintes d’un cancer bénéficiant d’une assurance maladie paient des primes, des co-paiements, des franchises et une coassurance plus élevés. Il y a quelques preuves ce qui suggère que les personnes atteintes de cancer qui subissent une toxicité financière ont une qualité de vie et même une survie inférieures à celles des personnes atteintes de cancer qui sont en sécurité financière.

Les nouvelles innovations dans les traitements tels que les médicaments ciblés et les immunothérapies ont augmenté la survie de nombreux types de cancer, mais entraînent souvent des coûts importants, qui peuvent être beaucoup plus élevés que les traitements de chimiothérapie conventionnels. De plus, les personnes qui survivent au cancer subissent souvent des effets secondaires à long terme de leurs traitements, ce qui signifie qu’elles doivent souvent payer des soins médicaux pendant des années, voire des décennies, après leurs traitements initiaux.

GoFundMe est la plateforme de financement participatif en ligne la plus populaire au monde, ayant levé 30 milliards de dollars depuis 2o10.