Les campagnes conservatrices se sont acharnées au cours de la semaine qui a vu les températures – et les tensions – augmenter

On dit qu’une semaine c’est long en politique.

Cela a certainement dû se sentir ainsi pour Rishi Sunak cette semaine. Le favori pour être le prochain Premier ministre avait eu quelques jours naturellement occupés avant de se présenter devant les députés conservateurs dans une salle de comité calme à côté d’un couloir de Westminster mardi soir. Mais, un instant, il semble oublier qu’il n’est plus chancelier, faisant référence au passage à son « département ». Et pourtant, c’est sa décision de démissionner de son poste de chancelier une semaine avant le début d’une série d’événements qui ont vu Boris Johnson évincé du pouvoir et laissé M. Sunak en pole position pour le remplacer.

Pour être juste envers M. Sunak, la course pour devenir le prochain chef conservateur s’est également accompagnée de températures rarement vues à Westminster. Lundi, un étudiant en stage s’est évanoui dans le sous-sol du musée Churchill War Rooms, en écoutant le ministre Nadhim Zahawi présenter son argumentaire pour devenir le prochain Premier ministre. Au cours des prochains jours, M. Zahawi et un certain nombre de ses rivaux tomberaient également comme des mouches.

Avec 10 participants en course, les campagnes ont tenté de donner de la personnalité à leurs lancements en proposant des snacks rafraîchissants. Les supporters de Sajid Javid ont vu des glaces tendues, l’équipe de Tom Tugendhat a essayé d’avoir l’air moderne avec des smoothies. Peut-être conformément à sa décision de ne pas offrir de réductions d’impôts tant que l’inflation n’est pas maîtrisée, le lancement de Rishi Sunak contenait une petite quantité de thé, de café et de biscuits. Ou “sablé d’austérité” comme ils ont été rapidement surnommés par au moins un participant.

Mais à mesure que les températures augmentaient, le vitriol augmentait également. Comme le plaisantait un farceur au début de la semaine : « Vous pensez que les choses dans la course à la direction sont fébriles maintenant, attendez que personne n’ait dormi pendant trois jours d’affilée à cause de la chaleur ».

Les campagnes ont admis en privé qu’on leur avait promis des votes lors des tours suivants lorsque les premiers choix des députés n’étaient plus en lice. Mais l’électorat réputé comme l’un des plus fourbes au monde semblait se conformer au type, le mot «menteur» circulant librement.

C’est dans la bataille pour la deuxième place que la vraie surprise est apparue.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a été propulsée en troisième position derrière la ministre du Commerce, la beaucoup moins en vue Penny Mordaunt. Elle a été critiquée par les partisans de Mme Truss, qui l’ont accusée de ne pas être à la hauteur. Les partisans de Mme Mordaunt, à leur tour, ont accusé ses détracteurs de « black ops ». Les têtes froides ont essayé de l’emporter. Les hauts responsables du camp de Mordaunt ont minimisé l’idée que la course est une question d’élan, ce que leur candidat a à la pelle. “Si c’était le cas, nous gagnerions”, a déclaré l’un d’eux, tristement. “Mais ce n’est en fait qu’un travail long et difficile”.

Vendredi matin, M. Mordaunt appelait à la fin des calomnies dans la course. Mais cet appel, comme les appels précédents de certains de ses rivaux, devrait tomber dans l’oreille d’un sourd. Les militantes conservatrices travaillant sur un certain nombre de campagnes différentes craignent une “avalanche de sexisme” avant que les résultats du prochain tour de scrutin ne soient proclamés lundi soir. D’ici là, les températures à Londres devraient avoir atteint un niveau historique de 41°C.