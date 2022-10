Les camions Tesco ont éclaté en FLAMMES alors que les équipes de pompiers se précipitent vers l’incendie écossais

DEUX camions ont pris feu dans un entrepôt Tesco dans une ville écossaise.

Des images dramatiques montrent les deux camions de l’entrepôt de Carnegie Road à Livingston, West Lothian, en flammes ce soir.

On ignore actuellement ce qui a causé l’incendie.

On ne sait pas non plus si quelqu’un a été blessé au cours de l’incident en cours.

Des images de la scène montrent au moins un camion de pompiers présent, alors que des spectateurs inquiets s’arrêtent pour voir les flammes en éruption.

Les services d’incendie et de sauvetage écossais ont confirmé au Scottish Sun qu’ils étaient présents sur les lieux et que l’incident est actuellement en cours.

Plus à venir.