Les camions Ford Super Duty obtiennent des fonctionnalités de haute technologie

DETROIT — Préparons une scène : un conducteur de camionnette et son conjoint, le camion en marche arrière, tentent d’aligner la boule d’attelage de la camionnette avec un coupleur de la remorque. « Un peu à gauche. Non, ta gauche. Non, TA gauche. OK, maintenant un peu à droite. Peu importe. Essayons encore. »

Ce mal de tête familier, entre autres, est la raison pour laquelle Moteur Ford renforce les technologies de ses camionnettes les plus chères pour rendre les véhicules plus faciles à gérer pour les nouveaux propriétaires et atténuer les principaux problèmes des camionneurs chevronnés.

Le constructeur automobile de Detroit ajoute des fonctionnalités à sa gamme Ford Super Duty 2023 pour augmenter les prix de transaction des camions et atténuer les difficultés avec certaines des fonctions les plus importantes des véhicules : le remorquage et le transport/transport.

« Il s’agit vraiment de rendre le camion plus sûr pour nos clients, pour l’équipement, pour tout ce que vous remorquez. C’est une question de productivité. C’est une question de facilité. C’est une question de sauver des mariages », a déclaré Tim Baughman, directeur général des activités commerciales de Ford. « Avec nos nouvelles fonctionnalités de remorquage, je suis sûr que nous sauverons quelques mariages en fonction de ce qu’il peut faire maintenant. »

De nombreux propriétaires de camionnettes, en particulier les plus récents, sont confrontés à des maux de tête tels que la détermination du poids qu’ils peuvent mettre en toute sécurité dans leurs véhicules ou l’attelage de remorques à leurs camions, selon Ford.

Ce dernier défi, en particulier, peut causer des problèmes relationnels, car il peut falloir deux personnes et plusieurs tentatives pour positionner correctement les camions et les remorques pour le remorquage – comme dans notre scénario trop courant mais fictif ci-dessus.

« Notre équipe est obsédée par nos clients », a déclaré Baughman. « C’est une question de compréhension et d’obsession du client. Et tout dans ce camion est spécialement conçu. »

Ford affirme que 96% de ses clients remorquent avec ses camionnettes F-250 à F-450 Super Duty, qui sont des frères et sœurs plus grands de ses célèbres camions F-150. Une majorité utilise également les véhicules pour transporter de lourdes charges dans les lits des véhicules, qui commencent à environ 44 000 $ et peuvent coûter plus de 103 000 $, selon le modèle.

Pour faciliter l’attelage et le transport, Ford utilise des technologies telles que de nouvelles fonctionnalités de caméra, une assistance automatisée et des feux arrière intelligents.