“Je ne pense pas que ce soit largement connu”, a déclaré le vétéran de l’industrie Martin Willmor, lorsqu’on lui a demandé si le public était au courant du problème lors d’un appel téléphonique avec CNBC. “Il y a toutes sortes d’obstacles [to solving it]. Si c’était… facile, cela aurait été fait il y a des années”, a-t-il ajouté.

Chaque jour, des milliers de camions parcourent des kilomètres d’autoroutes et d’autoroutes complètement vides – et les distances qu’ils parcourent sans cargaison à bord atteignent plusieurs milliards de kilomètres chaque année.

Idéalement, les entreprises de camionnage ont besoin d’un client (ou de clients) pour l’aller et d’un autre pour le retour. S’ils n’ont pas deux clients, les véhicules roulent à vide. Mais, en plus d’avoir besoin d’un envoi pour le voyage de retour, ils ont également besoin d’un camion adapté à leur charge, avec des équipements tels qu’une réfrigération ou un véhicule avec un chariot élévateur attelé.

Il a ajouté qu’un détaillant britannique avec lequel DigiHaul travaillait avait calculé que des camions avaient parcouru environ 650 000 km à vide sur une période de six semaines en novembre et décembre 2021, une entreprise coûteuse.

Le recours aux processus analogiques peut également être un problème, a expliqué Willmor, co-fondateur et PDG de DigiHaul, une plate-forme basée au Royaume-Uni qui fait correspondre les expéditions avec les transporteurs et vise à résoudre le problème des camions vides.

En plus d’économiser de l’argent, les expéditeurs souhaitent également réduire leur impact environnemental, avec un client de détail DigiHaul visant à retirer 100 000 camions de la route d’ici 2026. Une façon d’y parvenir est d’être plus flexible sur les heures de collecte de plus ou moins 24 heures, ce qui augmente les chances d’être jumelé avec un camion de retour, a déclaré Willmor.

Mais faire rouler des camions sans charges reste un problème, d’autant plus que les coûts augmentent : les tarifs de fret intérieurs aux États-Unis ont augmenté de 28 % sur l’année jusqu’en juillet (sur tous les modes de transport, y compris la route et l’air), atteignant un pic potentiel.

C’est un problème que Loadsmart tente également de résoudre. Il y a un an, elle a lancé une plateforme appelée Flatbed Messenger pour mettre en relation des camions vides avec des chargeurs devant transporter des marchandises, en partenariat avec Le dépôt d’accueil. Cela signifie que le détaillant peut partager la capacité inutilisée de ses camions avec d’autres.

“Les flottes dédiées à un seul client sont souvent en proie à de nombreux kilomètres à vide. Flatbed Messenger alimente l’emplacement du camion, son prix et sa destination dans des algorithmes qui correspondent aux informations d’un envoi, ce qui profite à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs”, a déclaré Loadsmart dans un version en ligne.

Au cours de l’année jusqu’au 30 août, la plate-forme a signifié que 1,9 million de kilomètres en moins ont été parcourus par des camions vides, a déclaré Porter de Loadsmart à CNBC par e-mail. Loadsmart a levé 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par SoftBank en février, valorisant la société à 1,3 milliard de dollars.

“Notre espoir de [the] l’avenir est que nous – et d’autres dans notre industrie – sommes en mesure non seulement de réduire les kilomètres à vide, mais aussi de réduire la méfiance entre les parties, de créer une visibilité sur l’offre et la demande et de développer une transparence qui peut remédier aux inefficacités profondément enracinées de la chaîne d’approvisionnement “, a déclaré Portier.

Mais cela nécessite un certain partage de données par les concurrents, selon Wiggins de 3GTMS. “Nous aurons peut-être besoin de l’aide du gouvernement, car faire collaborer des concurrents revient souvent à rassembler des chats”, a-t-il déclaré.

