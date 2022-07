Les camions de crème glacée sont la dernière cible de l’inflation

Les parcs, les piscines et les rues résidentielles étaient autrefois le territoire privilégié du marchand de glaces. Mais maintenant, plus souvent qu’autrement, le jingle d’un camion soft-service joue à une foule de personne alors que les prix de certains cônes avec des ajouts comme la crème glacée tourbillonnante et la sauce au chocolat atteignent 8 $ sur certains camions.

Bien qu’aucune organisation ne semble avoir de chiffres précis sur le nombre de camions de glaces travaillant actuellement dans les rues de New York, certains propriétaires ont déclaré qu’ils quitteraient probablement l’entreprise dans les prochaines années. C’est un sentiment qui se fait sentir à l’échelle nationale, où les vendeurs de glaces mobiles font face à des coûts plus élevés pour les permis et l’enregistrement de la ville, et à une forte concurrence d’autres entreprises de crème glacée, a déclaré Steve Christensen, directeur exécutif de la North American Ice Cream Association.

Le camion de crème glacée, a-t-il dit, “devient malheureusement une chose du passé”.

De nouvelles méthodes de livraison, via des applications tierces ou des cuisines fantômes, prolifèrent. Les magasins de scoop de brique et de mortier se concentrent sur l’offre d’une expérience amusante, a-t-il dit, et servent des dizaines de saveurs de plus qu’un camion de crème glacée traditionnel, éloignant les lignes de ces véhicules.