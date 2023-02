Les camions d’aide de l’ONU entrent enfin en Syrie alors que le bilan du tremblement de terre atteint 35 418 morts

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le tremblement de terre de la semaine dernière est désormais le plus meurtrier de l’histoire de la Turquie, a déclaré mardi le président Erdogan alors que les Nations unies lançaient un appel pour aider des millions de survivants en Syrie, où l’aide a été retardée par des divisions liées à la guerre civile.

Le nombre de morts de la catastrophe du 6 février a dépassé 35 418, dépassant le tremblement de terre d’Erzincan de 1939 qui a tué environ 33 000 personnes et le pire depuis la fondation du pays moderne il y a un siècle.

Plus de 47 000 bâtiments ont été détruits ou tellement endommagés qu’ils ont dû être démolis.

“Nous continuerons notre travail jusqu’à ce que nous sortions notre dernier citoyen des bâtiments détruits”, a déclaré M. Erdogan à propos des efforts de sauvetage en cours.

Un convoi de 11 camions d’une agence de l’ONU a traversé le nord de la Syrie depuis la Turquie mardi, quelques heures seulement après un accord autorisant deux nouveaux passages frontaliers dans l’enclave contrôlée par les rebelles.

Damas a déclaré que cette décision montrait son engagement à soutenir les victimes des deux côtés de la ligne de front.

Cependant, les critiques disent que l’accord est une victoire politique pour le président syrien Bashar Assad, qui a devancé une décision de l’ONU de forcer l’ouverture de nouveaux points de passage.

Un avion d’aide saoudien, transportant 35 tonnes de nourriture, a atterri mardi à Alep, tenue par Assad, mais l’acheminement de l’aide à Idlib, tenue par les rebelles, a été compliqué.

Muhammed Cafer Cetin, 18 ans, est sauvé des décombres 198 heures après le tremblement de terre à Adiyaman, en Turquie (via Reuters)

“Il s’agit d’un va-et-vient constant dans les négociations”, a déclaré le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Christian Lindmeier. “Chaque partie doit accepter de recevoir des convois.”

Le nombre de morts est presque certain d’augmenter à mesure que les équipes de recherche découvrent plus de corps – et la fenêtre pour trouver des survivants se ferme.

Néanmoins, plus de 200 heures après le tremblement de terre, l’enseignant Emine Akgul a été tiré d’un immeuble à Antakya par une équipe de recherche et de sauvetage minier, a rapporté l’agence de presse Anadolu.

Dans la province d’Adiyaman, les sauveteurs ont atteint Muhammed Cafer Cetin, 18 ans, et les médecins lui ont administré une intraveineuse avec des fluides avant de tenter une extraction dangereuse d’un bâtiment qui s’est encore effondré pendant que les sauveteurs travaillaient.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la dévastation “est l’une des pires de mémoire récente” en annonçant un fonds de 397 millions de dollars pour fournir “des secours vitaux désespérément nécessaires à près de cinq millions de Syriens – y compris un abri, des soins de santé, de la nourriture et protégés. »

Un camp de fortune à Iskenderun, en Turquie, pour les personnes rendues sans abri par le tremblement de terre (PA)

Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Assad, Guterres a déclaré que les visites de haut niveau qui détournent les ressources étaient moins importantes en ce moment que l’intensification des efforts de secours.

“Je suis cela de très, très près”, a-t-il déclaré, “et chaque fois que cela serait utile et positif, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire.”

Séparément, des hommes armés ont pris d’assaut un hôpital syrien qui soignait une petite fille née sous les décombres de la maison de sa famille détruite par le tremblement de terre et ont battu le directeur de l’établissement.

L’enfant, nommé Aya – en arabe pour “un signe de Dieu” – est à l’hôpital depuis un sauvetage dans la ville de Jinderis, dans le nord de la Syrie, qui a fait l’objet de reportages dans le monde entier. Enterré sous le béton, le bébé était toujours relié par son cordon ombilical à sa mère décédée.

Un responsable a déclaré que le directeur de l’hôpital avait soupçonné qu’une infirmière qui prenait des photos d’Aya prévoyait de la kidnapper. L’infirmière est revenue plus tard accompagnée des hommes armés.

Les sauveteurs retirent un corps des décombres à Kahramanmaras, en Turquie, mardi (AFP via Getty Images)

La police avait commencé à garder la jeune fille après que plusieurs personnes se soient présentées à tort en prétendant être ses proches, a déclaré le responsable.

Le grand-oncle d’Aya, Saleh al-Badran, a déclaré que la tante paternelle du bébé l’élèverait.

Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, le roi Charles a rencontré mardi à Londres des volontaires des diasporas turque et syrienne pour exprimer son soutien.

Il a lancé Syria’s House, une tente temporaire de la communauté syrienne à Trafalgar Square, et a également serré la main de travailleurs caritatifs lors d’une visite aux volontaires turcs de l’ouest de Londres et a discuté avec eux alors qu’ils emballaient des écharpes, des couvertures, des pulls et des paquets de biscuits dans le cadre du tremblement de terre. efforts de secours.

Le Disasters Emergency Committee, qui représente 15 organisations caritatives d’aide au Royaume-Uni, a collecté jusqu’à présent 60 millions de livres sterling, dont “un don généreux” de la famille royale, a-t-il déclaré.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport