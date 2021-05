Les camions autonomes ont économisé 10 heures sur 24 heures

La course prend normalement 24 heures et 6 minutes avec des chauffeurs humains et des camions traditionnels, mais les systèmes de conduite automatisés de TuSimple ont permis une course 42% plus rapide de 14 heures et six minutes, a déclaré la société.

L’entreprise a testé ses camions en transportant des pastèques fraîches le long d’une route de 951 milles de Nogales, en Arizona, à Oklahoma City. La campagne faisait partie d’un projet pilote avec les partenaires de TuSimple, Giumarra, producteur et distributeur de fruits et légumes, et Associated Wholesale Grocers.

Aujourd’hui, la réglementation fédérale ne limite pas l’utilisation de systèmes de conduite automatisés aux États-Unis et l’application des règles est laissée aux États. Mais un sous-comité du Congrès mardi discuté d’éventuelles règles et incitations susceptibles d’encourager une adoption plus large des véhicules sans conducteur et de développer l’industrie émergente au niveau national.

En tant qu’entreprise technologique émergente, TuSimple n’est pas encore rentable malgré sa capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars. La startup d’environ 800 employés dépensé 41,4 millions de dollars en recherche et développement au premier trimestre de cette année et ont généré des revenus de 944 000 dollars au cours de la même période.

La société s’attaque à une part importante du marché mondial du fret routier estimé à 4 billions de dollars.

Les concurrents qui développent des systèmes de véhicules autonomes spécifiquement pour le transport de fret incluent également Aurora, Tesla via son unité de camionnage lourd, Daimler Trucks (via leur filiale Torc Robotics), Embark soutenu par Amazon et Waymo d’Alphabet, entre autres aux États-Unis.

Certains concurrents, rejoints par des sociétés telles que Pony.ai et Nuro, soutenues par Toyota, développent également des véhicules sans conducteur pour les livraisons de produits alimentaires «sans contact» aux consommateurs.

Avant son introduction en bourse, TuSimple a noué des partenariats et obtenu le soutien financier de l’entreprise de camions lourds de Volkswagen AG, The Traton Group, et de Navistar pour développer leurs véhicules. Il a également levé des fonds auprès de la filiale de capital-risque d’UPS et s’est associé au US Postal Service pour mener un programme de test multi-États faisant rouler des camions entre Dallas et Phoenix.