Les camions augmentent les coûts de paiement des voitures. Certains acheteurs paient 1 000 $ par mois

Une camionnette tout électrique Chevrolet Silverado EV RST 2024 exposée au Salon international de l’auto au Jacob Javits Convention Center de New York le 13 avril 2022. Service de presse chinois | Service de presse chinois | Getty Images

Les acheteurs de voitures paient plus que jamais pour financer de nouveaux véhicules – et les camionnettes font grimper le coût moyen dans au moins deux États, selon un rapport par le site automobile Edmunds. Au cours du deuxième trimestre, plus d'un acheteur de véhicule sur quatre au Texas et au Wyoming s'est engagé à payer plus de 1 000 $ par mois, ce qui, selon les experts, est dû au volume élevé d'achats de gros camions dans ces États, selon Edmunds. Plus d'un acheteur sur cinq dans sept autres États – Colorado, Kansas, Louisiane, Montana, Nebraska, Dakota du Nord et Utah – dépense également plus de 1 000 $ pour son véhicule chaque mois, a découvert Edmunds.

Si vous trouvez des pièces d’or, le fisc en veut une pièce Le paiement mensuel moyen d’une automobile a atteint 733 $, un nouveau record, au deuxième trimestre de l’année, selon un autre Edmunds. rapport. Les gros camions constituent le troisième segment de vente de véhicules aux États-Unis, après les SUV compacts et intermédiaires, et représentent le « doigt le plus lourd sur la balance » en ce qui concerne le paiement moyen d’une voiture, a déclaré Joseph Yoons, analyste auprès des consommateurs chez Edmunds. .

« Avec leur volume de ventes, ce sont les camions qui font le plus de dégâts en termes de hausse des prix », a-t-il ajouté. Les stocks restreints et les prix exorbitants ont tenu à l’écart les acheteurs de camions intéressés, mais à mesure que le marché se refroidit, les acheteurs découvrent de meilleures offres. Les acheteurs du Texas et du Wyoming, en particulier, reviennent sur le marché et financent des véhicules à 50 000 $, a déclaré Tom McParland, rédacteur pour le site Web automobile Jalopnik et exploitant du service d’achat de véhicules Automatch Consulting.

Les gros camions peuvent augmenter les coûts

Les camionnettes pleine grandeur, le segment dans lequel les paiements mensuels peuvent atteindre plus de 1 000 dollars par mois pour les véhicules neufs, représentaient 14,5 % du marché total en 2022, a déclaré l’analyste de l’industrie automobile Paul Waatti. « S’il s’agit de près de 15 % du marché, et que la plupart coûte entre 50 000 et 60 000 dollars en moyenne », a-t-il déclaré, « cela va augmenter considérablement le prix global des transactions de l’industrie ».

Les camions sont passés de véhicules utilitaires à des véhicules très ambitieux pour lesquels les consommateurs sont prêts à dépenser beaucoup d’argent – ​​et les constructeurs automobiles le remarquent, a ajouté Waatti. Il y a dix ans, les prix les plus élevés des camions pouvaient atteindre 60 000 dollars. De nos jours, les camions intermédiaires dépassent largement ce montant, et les camionnettes pleine grandeur coûtent près de 100 000 $, a-t-il déclaré. « Les gens n’utilisent plus leurs camions uniquement pour le travail ; ils sont devenus un symbole de statut social », a déclaré Waatti.

Des « cowboys avec du cash » au Texas et au Wyoming

Chevrolet Silverado HD ZR2 Bison 2024 Directeur général

Le Texas et le Wyoming sont des États qui ont toujours eu une forte demande de camionnettes, a expliqué Waatti. Les camionnettes ont des réservoirs de carburant plus grands, ce qui permet à ces véhicules d’avoir une plus grande autonomie. De nombreux conducteurs du Texas et du Wyoming doivent parcourir de longues distances rurales entre les villes ou à travers les montagnes. De plus, les camionnettes sont utiles pour le travail que de nombreuses personnes effectuent dans ces domaines, comme l’agriculture, l’élevage et la production d’énergie. Ainsi, posséder une camionnette peut être essentiel dans les régions où il y a beaucoup de travaux manuels lourds, a déclaré Waatti.

Vous avez des gens moyens et des cowboys avec de l’argent. Tom McParland opérateur d’Automatch Consulting