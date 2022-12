Les camionneurs sud-coréens votent pour mettre fin à la grève pour la protection du salaire minimum

La grève des camionneurs sud-coréens prendra fin après le vote des travailleurs.

62% des membres du Cargo Truckers Solidarity Union ont voté pour l’annulation de la grève.

Les travailleurs faisaient grève pour rendre permanent un système de taux de fret minimum.

Les camionneurs sud-coréens ont voté pour mettre fin à leur grève vendredi alors qu’elle entrait dans une troisième semaine, le soutien public diminuant et le gouvernement refusant de bouger, affirmant que l’action avait causé des dommages “astronomiques” à l’économie.

De nombreuses entreprises se sont préparées à la grève, qui a débuté le 24 novembre, et étaient prêtes à affronter des difficultés à court terme.

Alors que le gouvernement augmentait la pression – y compris des ordres sans précédent de “démarrage des travaux” – certains des plus de 25 000 camionneurs en grève sont retournés au travail cette semaine, réalisant que leur tentative d’élargir et de rendre permanent un programme gouvernemental sur les taux de fret minimaux échouait.

Vendredi, le Cargo Truckers Solidarity Union a déclaré que 62% des membres du syndicat avaient voté pour l’annulation de la grève, mais que le syndicat poursuivrait sa campagne sur le salaire minimum.

“Le jeu est terminé. C’est tellement triste que tout ce que nous ayons pu faire soit d’arrêter nos voitures, mais rien n’a changé”, a déclaré Kang Myung-gil, un chauffeur de camion porte-conteneurs qui est revenu au travail lundi après une grève de deux semaines.

Les conducteurs ont déclaré qu’ils risquaient non seulement de perdre des revenus, mais aussi de perdre leur emploi à mesure que la grève se prolongeait.

“Le syndicat est tombé dans un piège que le gouvernement a enterré”, a déclaré Kang, qui n’est pas un chauffeur syndical, faisant référence au récit du gouvernement selon lequel la grève dévastait l’économie du pays, la 10e au monde.

Il a dit:

Ensuite, nous, vivant au jour le jour, devons simplement accepter la réalité et passer à autre chose.

Après la fin de la grève, l’attachée de presse du président Yoon Suk-yeol, Kim Eun-hye, a déclaré que le gouvernement “respecterait inébranlablement les lois et les principes” sur les questions de travail. Elle a déclaré que la grève avait causé des “dommages astronomiques” à l’économie.

Cet été, une grève de huit jours des camionneurs a retardé les expéditions de marchandises des voitures au ciment dans la quatrième économie d’Asie avant de se terminer, chaque partie affirmant avoir obtenu des concessions.

Mais cette fois, le gouvernement a rejeté la proposition du syndicat d’étendre les protections minimales à d’autres types de marchandises, notamment les pétroliers, les camions de livraison de colis et les transporteurs d’automobiles, affirmant que les chauffeurs étaient déjà bien payés. Le gouvernement a déclaré qu’il ne prolongerait le programme salarial actuel que pour trois années supplémentaires.

Ligne plus dure

La différence était que Yoon a adopté une ligne plus dure que lors de la première grève, et les industries sud-coréennes étaient prêtes à subir des pertes à court terme pour maintenir les opérations.

Yoon a ordonné à certains chauffeurs de reprendre le travail, en utilisant des pouvoirs jamais invoqués auparavant en vertu d’une loi de 2004. Il a également comparé les grévistes à la menace nucléaire de la Corée du Nord et a refusé de dialoguer avec les représentants syndicaux.

Après l’émission d’un ordre de démarrage des travaux le 29 novembre, le trafic dans les ports a commencé à se rétablir à des niveaux normaux, selon les données du gouvernement.

Il n’y a pas eu d’achat d’essence dans la panique, car la plupart des quelque 11 000 stations-service ont conservé des stocks suffisants.

Un important fabricant de pneus a dégagé de manière préventive l’espace de l’usine pour stocker les stocks avant la grève, a déclaré un responsable de l’entreprise, refusant d’être identifié en raison de la sensibilité du problème.

Les raffineries ont payé plus du double aux camionneurs par l’intermédiaire d’agents pour maintenir l’approvisionnement, et des travailleurs temporaires ont été embauchés pour livrer les voitures Hyundai et Kia finies aux clients locaux, ont déclaré des chauffeurs et un responsable du ministère des Transports.

Des chauffeurs en grève tels que Kang ont reproché à la direction du syndicat de ne pas avoir réclamé davantage lors de la première grève en juin.

Un conducteur de réservoir de carburant syndiqué a déclaré :

Nos dirigeants syndicaux n’auraient pas dû partir sans accord ferme en juin. Ils n’ont pas vu que leur homologue pouvait changer complètement cette fois, mais ont juste laissé leur propre peuple saigner.

Au dépôt de conteneurs d’Uiwang, près de Séoul, où environ 100 camionneurs en grève campaient, les chauffeurs ont fait leurs valises et certains sont partis en larmes, enlevant des banderoles.

La ligne dure de Yoon sur le travail s’est accompagnée d’une augmentation de sa cote d’approbation depuis le début de la grève, selon des données récentes.

Un sondage Gongjung publié jeudi a montré que la note du président avait bondi de plus de 9 points de pourcentage à 41,5%.

“La position dure de Yoon a conquis le cœur de certains conservateurs âgés qui ont longtemps été hostiles aux syndicats”, a déclaré Kim Mi-hyun, chef du sondeur R&Search.

Les entreprises devraient également saluer la gestion de la grève par Yoon, ce qui pourrait les aider à maintenir les coûts à un niveau stable lorsque les marges sont sous pression, ont déclaré les analystes.

“Si le gouvernement continue de traiter les problèmes du travail comme il l’a fait avec cette grève, cela aiderait les entreprises à réduire les risques”, a déclaré Kim Dong-one, professeur de commerce à l’Université de Corée.