Les camionneurs protestent contre la loi sur les travailleurs des concerts fermant les terminaux du port d’Oakland

Camions à l’entrée du port d’Oakland à Oakland, Californie, États-Unis, le jeudi 14 juillet 2022. Les camionneurs desservant certains des ports les plus fréquentés des États-Unis organisent des manifestations alors que les règles du travail au niveau de l’État qui modifient leur statut d’emploi commencent à entrer en effet, créant un autre point d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement américaines en difficulté. Photographe : David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

La direction du terminal international de conteneurs d’Oakland (OICT) a fermé ses opérations mercredi au port d’Oakland en raison des protestations des camionneurs indépendants contre la loi californienne sur les travailleurs de chantier, connue sous le nom d’AB5. Les trois autres terminaux maritimes du port sont également fermés pour les camions, a déclaré le port d’Oakland à CNBC, alors que certaines opérations de main-d’œuvre des navires sont en cours. C’est le troisième jour que les camionneurs ont protesté contre la loi californienne sur le travail des travailleurs de concerts, qui a été déclenchée par la montée en puissance de plates-formes d’économie de concerts comme Uber, Lyft et DoorDash. Un sursis légal de deux ans a récemment été levé lorsque la Cour suprême a décidé de ne pas entendre une affaire qui aurait protégé les camionneurs de l’impact de la loi. AB5 oblige les entreprises qui embauchent des entrepreneurs indépendants à les reclasser en tant qu’employés, mais il existe certaines exceptions dans la loi dans tous les secteurs. La majorité des chauffeurs de camion en Californie sont des propriétaires-exploitants et beaucoup dans cette catégorie d’emploi sont préoccupés par leur avenir. On estime que 70 0000 camionneurs qui possèdent et conduisent leurs propres camions tomberaient sous le coup de cette loi et ils ne veulent pas devenir un employé ou faire partie d’un syndicat pour travailler.

Ce sont les plus grandes manifestations de camionneurs à ce jour contre la loi. L’un de ceux qui protestent est Bill Aboudi, propriétaire d’AB Trucking. “Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun contact avec le bureau du gouverneur. Il semble que le gouverneur ne se soucie pas de retirer les droits des travailleurs américains”, a déclaré Aboudi. “Ce sont de petites entreprises indépendantes qui choisissent d’exploiter leurs propres camions, et maintenant ce droit leur est retiré. Ils paient des impôts, ils ont une assurance. C’est leur choix de le faire.” CNBC a contacté le bureau du gouverneur Gavin Newsom pour lui demander quand l’application de la loi commencerait, ainsi que si les camionneurs avaient un moyen, dans le cadre de la loi, de rester indépendants. Dans un e-mail à CNBC, la directrice du Bureau du gouverneur pour le développement commercial et économique (GO-Biz), Dee Dee Myers, a déclaré qu’avec les tribunaux fédéraux rejetant les appels de l’industrie du camionnage, “il est temps d’aller de l’avant, de se conformer à la loi et de travailler ensemble pour créer une industrie plus juste et plus durable pour tous.” Le bureau du gouverneur Newsom a écrit dans un e-mail séparé à CNBC : “Nous soupçonnons également que le paysage pourrait changer (les chauffeurs indépendants devenant leur propre autorité et/ou les entreprises existantes devenant un modèle employé/chauffeur).”

Camionnage sur la côte ouest et chaîne d’approvisionnement

Au port d’Oakland, plus de 2 100 camions traversent les terminaux chaque jour. C’est le huitième plus grand port du pays, important une large gamme d’articles, du vin et de la viande australiens à l’aluminium de Corée du Sud, des meubles de Chine, des vêtements et de l’électronique. Les protestations, qui ont bloqué les portes du terminal, ont contraint certains débardeurs à ne pas naviguer dans la foule par crainte pour leur sécurité. Les dockers peuvent refuser d’entrer dans un terminal maritime s’ils se sentent “en danger” ou en danger de quelque manière que ce soit.” “Les travailleurs se sont tenus à l’écart en matière de santé et de sécurité, comme le permet notre contrat lorsque les conditions dans les terminaux présentent un risque”, a déclaré Farless Dailey III, président de la section locale 10 de l’ILWU. Les responsables du port d’Oakland ont déclaré à CNBC qu’en raison du manque de débardeurs pour travailler dans les terminaux, il y a eu des fermetures. La main-d’œuvre de l’ILWU est venue travailler ce matin au terminal SSA, ont-ils déclaré, cependant, une fois arrivés, certains membres de l’ILWU ont choisi de ne pas entrer dans le terminal. Sans un effectif complet de main-d’œuvre, SSA a décidé de fermer ses opérations aujourd’hui. L’Union internationale des débardeurs et des entrepôts et l’Association maritime du Pacifique continuent de négocier un nouveau contrat pour remplacer celui qui a expiré le 1er juillet, et les deux se sont engagés à ne pas faire de grève ou de lock-out du travail. Il existe trois autres terminaux maritimes au port d’Oakland, avec des opérations au bord de l’eau en cours. Cependant, l’activité à la porte des camions est soit minime, soit arrêtée selon le terminal. À la suite de la manifestation, la productivité a diminué et les temps d’attente pour les conteneurs augmentent, selon le fournisseur de données CNBC Supply Chain Heat Map Project44.

CNBC a été informé par plusieurs sources que les manifestations au port d’Oakland se poursuivront jusqu’à vendredi. La semaine dernière, une centaine de camionneurs ont manifesté dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, mais en raison de la taille des ports, l’impact n’a pas été aussi grave qu’à Oakland. Environ 15 000 camions transitent quotidiennement par ces ports, soit plus de sept fois la capacité de camionnage d’Oakland. Mais même avec leur taille immense, les ports de Los Angeles et de Long Beach ont été sévèrement congestionnés et toute perturbation des camionneurs ne ferait qu’ajouter à la congestion massive des conteneurs.

