Les camionneurs polonais lèvent le blocus à la frontière avec l’Ukraine

Les camionneurs polonais ont accepté de suspendre le blocus frontalier avec l’Ukraine qui nuisait aux efforts commerciaux et de guerre de Kiev et jetait une ombre sur le mandat de Donald Tusk.

Le ministre polonais de l’Infrastructure, Dariusz Klimczak, a déclaré mardi qu’il avait conclu un accord avec les transporteurs pour suspendre leur protestation contre la concurrence bon marché des chauffeurs ukrainiens.

Les camionneurs lèveront leur blocus mercredi et poursuivront les négociations avec le ministère afin de parvenir à un accord final d’ici le 1er mars. Klimczak a déclaré lors d’une conférence de presse que l’objectif était “de mettre en œuvre tout ce que les transporteurs demandent”. Le ministre a également appelé les autorités ukrainiennes à contribuer à contrôler le trafic transfrontalier et à faire en sorte que « la Pologne soit pour l’Ukraine une fenêtre sur le monde ».

Le blocus frontalier a entravé les premiers efforts de Tusk pour améliorer les relations avec l’Ukraine après son entrée en fonction le mois dernier. Le Premier ministre a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait apporter son plein soutien à la guerre de l’Ukraine contre la Russie, mais pas aux dépens des intérêts économiques polonais, et en particulier des transporteurs et des agriculteurs qui ont souffert de la concurrence moins coûteuse et non réglementée de l’Ukraine voisine.

Tusk devrait effectuer une visite très attendue à Kiev dans les prochains jours. Il a déclaré ce mois-ci que son voyage serait facilité une fois le blocus levé, car « nos arguments seront mieux entendus lorsque la Pologne ne sera pas un pays bloquant les frontières ».

Les responsables ont donné peu de détails sur l’accord de mardi, mais le ministre polonais de l’Infrastructure s’est engagé à renforcer les contrôles sur les formalités administratives des camionneurs ukrainiens, plutôt que de revenir à un système de permis de l’UE qui a été aboli en 2022 après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Les manifestants veulent également que les autorités empêchent les camions ukrainiens d’effectuer des voyages non autorisés au sein de l’UE pour transporter des marchandises, une pratique connue sous le nom de cabotage.

Le gouvernement polonais a déclaré qu’il négocierait avec Kiev pour apporter des modifications à son système de contrôle électronique aux frontières, qui, selon les conducteurs polonais, avait accordé un traitement préférentiel aux conducteurs ukrainiens et avait également laissé certains camions polonais attendre des jours pour rentrer chez eux.

Les camionneurs polonais ont commencé à protester le 6 novembre, bloquant le trafic de marchandises à destination et en provenance de l’Ukraine et obligeant les chauffeurs ukrainiens à attendre des jours dans des températures glaciales des deux côtés de la frontière, à l’exception des fournitures militaires et humanitaires. Les conducteurs polonais ont imputé les files d’attente du côté ukrainien aux mesures de représailles prises par les Ukrainiens.

Les chauffeurs polonais ont prévenu qu’ils retourneraient aux postes frontières si le ministère de l’Infrastructure ne respectait pas ses engagements. « Nous donnons au ministère un mandat de confiance. Il ne s’agit pas d’une capitulation, mais d’une pause stratégique », a déclaré Rafał Mekler, leader de la protestation des transporteurs polonais et militant du parti de la Confédération, sur la plateforme de réseau social X.

Les agriculteurs ont rejoint les manifestations à la frontière à la fin de l’année dernière, après avoir provoqué au printemps une interdiction unilatérale d’importer des céréales ukrainiennes moins chères, en violation de la politique commerciale commune de l’UE. Unir nos forces à celles des camionneurs était un moyen de maintenir la pression sur le nouveau gouvernement pour qu’il maintienne l’interdiction et même l’étende à d’autres produits agricoles en provenance d’Ukraine.

Tusk a défendu l’interdiction des céréales depuis son arrivée au pouvoir, maintenant la position protectionniste de l’administration précédente. Le nouveau gouvernement s’oppose également à un accord de libre-échange plus large avec l’UE, que la Commission européenne devait prolonger jusqu’en 2025. La suppression par l’UE des quotas et des droits de douane sur les produits ukrainiens a été initialement convenue en juin 2022, afin de soutenir la guerre. pays déchiré.