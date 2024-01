Les camionneurs polonais lèvent le blocus à la frontière avec l’Ukraine

Les gouvernements polonais et ukrainien ont mené des négociations régulières pour tenter de résoudre le problème, sans grand succès. Parfois, le blocus a tendu les relations avec la Pologne, l’un des plus fervents soutiens de guerre de l’Ukraine.

Le ministre polonais de l’Infrastructure, Dariusz Klimczak, a déclaré lors d’une conférence de presse Mardi après-midi, les principaux points de l’accord comprenaient des négociations visant à réviser un accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Ukraine qui, selon les camionneurs polonais, leur avait porté préjudice, et des contrôles plus stricts sur les formalités administratives des camionneurs ukrainiens.

Les camionneurs polonais ont prévenu qu’ils relanceraient le blocus s’ils n’étaient pas satisfaits des termes de l’accord. “Nous suspendons la manifestation, nous n’y mettons pas fin” a déclaré Rafał Meklerl’un des leaders du mouvement de protestation.