Les camionneurs du Texas font face à des accusations de trafic de CENTAINES de migrants, mais d’autres se contentent de traverser – RT USA News

Trois résidents du Texas font face à des accusations pour deux incidents de trafic de migrants vers les États-Unis en provenance du Mexique dans des remorques de camions. Pendant ce temps, des centaines de migrants traversent chaque jour la frontière, confiants de ne pas être renvoyés.

Marc Anthony Bane, 45 ans, et Tara Renee Dillon, 33 ans, ont été conduits jeudi devant un juge d’instruction américain pour répondre d’accusations de tentative de trafic de 89 migrants dans un semi-remorque, a annoncé le ministère américain de la Justice.

La veille, le même juge avait entendu les charges retenues contre Michael Warren McCoy, 43 ans, pris avec 115 migrants dans une remorque réfrigérée.

Bane et Dillon ont été arrêtés lorsqu’un chien d’assistance de la patrouille frontalière dans le secteur de Laredo a remarqué une odeur provenant du camion arrêté à un poste de contrôle de l’Interstate 35 au milieu de la nuit – seulement pour que les agents découvrent les migrants qui transpirent abondamment à l’intérieur. McCoy a été arrêté par la police sur l’autoroute 59, pour avoir omis de rester dans une seule voie.





Le DOJ n’a pas précisé quand les deux incidents ont eu lieu. La contrebande de remorques semble être une tendance, car plus tôt ce mois-ci, la patrouille frontalière a arrêté trois citoyens américains et 74 migrants, introduits clandestinement dans deux remorques, dans le secteur de Big Bend au Texas.

Bane et Dillon se seraient attendus à être payés 1 000 $ pour la course. Les accusations portées contre McCoy allèguent qu’il s’attendait à recevoir 250 $ pour sa cargaison humaine – et qu’il avait déjà effectué trois voyages de ce type. Tous trois risquent jusqu’à 10 ans de prison fédérale et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $, s’ils sont reconnus coupables.

Les semi-remorques sont un moyen particulièrement risqué pour les migrants de tenter de traverser illégalement les frontières, en particulier pendant la chaleur estivale. En juillet 2017, neuf migrants d’Amérique latine ont été retrouvés morts dans une remorque qui a fini par être abandonnée dans un parking de San Antonio Walmart. Dans l’un des pires cas de l’histoire récente, 71 migrants ont été retrouvés morts d’étouffement et de chaleur en Autriche, en août 2015.

NOUVEAU : un autre groupe de migrants vient de franchir la porte frontière des États-Unis ici à Del Rio, au Texas. La plupart du groupe vient d’Haïti. Certains des hommes adultes célibataires que vous voyez attendre à l’arrière me disent qu’ils viennent du Sénégal, un pays d’Afrique de l’Ouest. C’est sans arrêt. @Fox Newspic.twitter.com/3yL5gGECPo – Bill Melugin (@BillFOXLA) 22 juillet 2021

Cependant, des centaines de migrants entassés dans des camions et des remorques sont une baisse de la marée qui traverse actuellement la frontière américano-mexicaine. La patrouille frontalière dit que près de 1 000 personnes par jour traversent le Mexique juste à Del Rio, au Texas. Beaucoup d’entre eux sont originaires d’Haïti et de pays africains, selon le journaliste de Fox News Bill Melugin qui a documenté leur arrivée jeudi.

L’administration Biden insiste sur le fait que l’augmentation des arrivées est saisonnière ou causée par le changement climatique, la violence et la pauvreté – mais en aucun cas par leur révocation des politiques d’immigration de l’administration Trump visant à décourager l’immigration illégale.





