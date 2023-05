Les camionnettes intermédiaires deviennent le dernier champ de bataille automobile

DETROIT — La taille compte. Demandez aux plus grands constructeurs automobiles américains.

Gué , Moteurs généraux et Toyota font partie de ceux qui cherchent de plus en plus à capitaliser sur le segment en pleine croissance des camionnettes intermédiaires : des véhicules suffisamment grands pour se vendre à des prix élevés, mais suffisamment petits pour protéger leurs marges bénéficiaires.

Les petites camionnettes sont passées de camions de travail d’entrée de gamme à des modèles coûteux, performants et très rentables qui peuvent coûter plus de 60 000 $ – en ligne avec les véhicules de luxe de BMW, Cadillac et autres.

« Ce n’est tout simplement pas destiné aux personnes à petit budget, car je pense que c’est ce que le segment a été pendant longtemps », a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des connaissances de la société de recherche automobile Edmunds. « Les camions sont de plus en plus beaux avec plus de commodités, plus de fonctionnalités et plus d’emphase sur le design. »

Les camionnettes intermédiaires suivent l’exemple de leurs homologues plus grandes et pleine grandeur comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Toyota Tundra. Ils sont devenus plus performants, plus grands et plus chers, avec un afflux de nouvelles variantes de luxe et tout-terrain, et des fonctionnalités spéciales.

Les ventes de véhicules intermédiaires ont dépassé les 600 000 véhicules depuis 2019, l’intérêt des consommateurs s’étant déplacé des berlines traditionnelles vers les véhicules utilitaires tels que les multisegments, les VUS et, bien sûr, les camionnettes.

Au cours de la dernière décennie, les ventes de camionnettes intermédiaires traditionnelles ont plus que doublé pour représenter 4,4 % des ventes de véhicules aux États-Unis l’an dernier, contre un minuscule 1,6 % en 2013 et le niveau le plus élevé depuis 2005, selon Edmunds.

S&P Global Mobility s’attend à ce que les ventes de camionnettes de taille moyenne continuent de croître dans les années à venir, mais plafonnent en pourcentage de part de marché aux États-Unis à 4,6 % en 2026.