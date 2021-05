Les caméras Samsung Galaxy Z Fold3 détaillées

Le Samsung Galaxy Z Fold3 embarquera une gamme d’appareils photo similaire à celle de son prédécesseur, si les informations de @FrontTron est à croire.

L’innovation majeure ici sera l’utilisation d’une caméra sous-écran pour l’écran pliable – un Sony IMXx71 16MP avec pixels de 1 μm – permettant une expérience transparente grand écran.

Il y aura une autre caméra selfie sur l’écran de couverture – un Sony IMX374 10MP avec des pixels de 1,22 μm – à l’intérieur d’une découpe perforée.

Le reste des caméras est un trio de capteurs 12MP – large, ultra-large et téléobjectif, ce dernier étant probablement un 3x non périscope.

Appareil photo Z Fold3

De face:

(couvercle perforé) 10MP / Sony 1.22um IMX-374

(pliable-upc) 16MP / Sony 1.00um IMX-x71

Arrière:

12MP + 12MP + 12MP https://t.co/j5lrP4owxo – Tron ❂ (@FrontTron) 10 mai 2021

Le reste des spécifications attendues du Galaxy Z Fold3 incluent la prise en charge du S Pen, bien qu’aucun étui S Pen dans le corps de l’appareil, un chipset Snapdragon 888, une batterie de 4400 mAh avec une charge de 25 W et une classification IP pour un certain degré de protection contre l’eau et la poussière.

Selon les rumeurs, les écrans seraient un écran extérieur de 6,2 pouces et un écran intérieur dépliable de 7,5 pouces, tous deux à 120 Hz.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 devrait être lancé aux côtés du Z Flip3 en août.

