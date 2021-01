Nous avons une assez bonne lecture du matériel de la caméra S21 à partir des nombreuses fuites, mais Evan Blass a partagé les infographies officielles, qui confirment les informations jusqu’à présent et les présentent de manière succincte. Notez que les infographies sont en italien, mais ce n’est pas vraiment un problème.

Essentiellement, Samsung a réorganisé la configuration de la caméra de la série S20. La plus grande amélioration concerne le Galaxy S21 Ultra, qui reçoit un téléobjectif traditionnel en plus du module périscope. Malheureusement, les distances focales ne sont pas répertoriées, mais le périscope devrait avoir un grossissement de 10x.

Cela explique également l’ouverture plus sombre – le périscope 4x sur le S20 Ultra avait une ouverture f / 3,5, qui a été améliorée à un grossissement 5x et une ouverture f / 3.0 sur le Note20 Ultra. Quoi qu’il en soit, le deuxième téléobjectif offrira un grossissement de 3x.







Fuite d’infographie avec détails de l’appareil photo: pour le Galaxy S21 Ultra • pour les Galaxy S21 et S21 +

Le type de capteur n’est pas non plus répertorié dans l’infographie. L’appareil photo de 108 MP recevra probablement un capteur de nouvelle génération, peut-être le HM2 ou (l’option la plus probable, selon les rumeurs) le HM3, qui n’a pas encore été officiellement dévoilé.

Les Samsung Galaxy S21 et S21 + sont les mêmes que les appareils photo S20 en termes de résolution et d’ouverture. La seule différence notable est que le module DepthVision du S20 + a disparu. Comme pour l’Ultra, Samsung a probablement équipé ses prochains produits phares de nouveaux capteurs et de nouvelles astuces de traitement d’image activées par les chipsets Snapdragon 888 et Exynos 2100.Nous nous attendons donc toujours à une amélioration de la qualité de l’image.







À titre de comparaison, infographie de l’appareil photo pour la génération S20

Samsung dévoilera la série Galaxy S21 le 14 janvier.

La source