Les caméras du procès Derek Chauvin ont contribué à la transparence

Sénateur Chuck Grassley

L’application de la jurisprudence américaine – notre système judiciaire et judiciaire – a sans doute été jugée ce mois-ci pour que le monde entier puisse la voir depuis le palais de justice du comté de Hennepin, au cœur des États-Unis.

Le procès pour meurtre télévisé de l’ancien policier Derek Chauvin a tiré le rideau pour que quiconque puisse regarder notre système de justice au travail pendant l’une des périodes les plus tumultueuses d’Amérique depuis des décennies. Les émeutes, la discorde raciale et les pratiques policières se sont répandues tout au long d’une pandémie d’un an et d’une élection présidentielle qui a semé la discorde. Les turbulences politiques et sociales refoulées ont culminé au centre-ville de Minneapolis pour le procès pénal qui a suivi la mort en mai dernier de George Floyd, un Noir de 46 ans en garde à vue.

Tous les yeux sur le procès

Tous les yeux étaient rivés sur le tribunal lors de la sélection du jury, des plaidoiries, des témoignages de 45 témoins (certains hors huis clos) et des plaidoiries finales. Pendant près de 10 heures sur deux jours, le jury des pairs de Chauvin a délibéré sur les trois chefs d’accusation retenus contre lui. Les diffusions vidéo en direct et les émissions télévisées ont aidé à convaincre le tribunal de l’opinion publique que les procédures judiciaires qui se déroulaient sous ses yeux étaient justes et équilibrées. Le public a regardé le jury de 12 membres confirmer un par un son verdict de culpabilité unanime sur les trois chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd. Ensuite, ils ont regardé le juge Peter Cahill remercier le jury pour son «service de juré très exigeant» et voir l’accusé condamné placé en détention provisoire jusqu’à la condamnation.

Au cours du procès, le jury a regardé des séquences vidéo et entendu le témoignage de George Floyd disant à l’accusé: «Je ne peux pas respirer.» Les débats télévisés ont permis au public de voir tourner les roues de la justice. Ce faisant, la nation a pu voir le verdict rendu en toute transparence grâce aux caméras du tribunal.

Je félicite le juge Cahill d’avoir pris la décision d’autoriser les caméras dans sa salle d’audience. La transparence amène la responsabilité. Compte tenu de la rhétorique surchauffée et des commentaires imprudents des élus avant que le verdict ne soit rendu, les caméras de cette salle d’audience ont permis au peuple américain de regarder chaque instant et de disséquer chaque syllabe de témoignage de ses propres yeux et oreilles.

La Cour suprême a confirmé les garanties constitutionnelles pour l’accusé à un procès équitable par un jury impartial et pour que le public ait un accès raisonnable aux procédures pénales dans les premier et sixième amendements. Le juge Cahill a pris en considération l’intérêt extraordinaire pour le procès Chauvin et a consenti à ce qu’il soit «enregistré, diffusé et retransmis en direct en audio et vidéo».

Les caméras de la salle d’audience du comté de Hennepin n’ont pas fait pencher la balance de la justice, n’ont pas perturbé les procédures judiciaires ni enfreint la procédure régulière de l’accusé. Si quoi que ce soit, le flux en direct a fourni une assurance non filtrée au peuple américain. Elle a montré notre système de justice à l’œuvre et affirmé l’indépendance du pouvoir judiciaire en tant qu’arbitre impartial de l’état de droit.

Renforcer la confiance du public

En tant que leader républicain du Comité judiciaire du Sénat, j’ai longtemps défendu les lois ensoleillées pour renforcer la confiance du public dans le gouvernement. Cela comprend la conduite d’une croisade bipartite de plusieurs années pour permettre aux caméras de pénétrer dans les tribunaux, y compris la plus haute cour du pays. La Cour suprême limite l’accès aux procédures judiciaires, avec souvent seulement quelques sièges non réservés disponibles pour le grand public, et interdit la diffusion télévisée ou vidéo en direct. C’est une pratique désuète que je m’efforce de changer. C’est pourquoi je demande aux candidats à la Cour suprême de donner leur avis sur la question lors de leurs audiences de confirmation. Au 21e siècle, il est déraisonnable pour la Cour suprême de retarder et de refuser les caméras au tribunal. Certes, le procès Chauvin a sans doute rendu un autre verdict en validant le bien-fondé de mon rayon de soleil dans le projet de loi des tribunaux. L’intérêt public fait pencher la balance de la justice pour autoriser les caméras dans le tribunal.

N’oubliez pas qu’une majorité de tribunaux d’État autorisent les caméras à la discrétion des juges à limiter ou à interdire la couverture des débats. De plus, les technologies non invasives rejettent l’argument selon lequel elles perturberaient les procédures judiciaires. Enfin, l’appétit du public pour digérer les débats en direct de la Cour suprême grandit. Des millions de personnes ont écouté ses débats lorsque la pandémie a forcé la Haute Cour à entendre des affaires à distance et que l’audio en direct a commencé.

Les caméras de nos tribunaux renforcent la confiance du public dans l’administration de la justice dans notre pays. En ces temps de fracture raciale, politique et sociale, c’est un bien public inestimable qui peut aider à reconstruire la confiance les uns dans les autres et dans nos institutions civiques.

Chuck Grassley, un républicain, est le sénateur principal de l’Iowa et membre de rang du Comité judiciaire du Sénat.