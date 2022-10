Les caméras d’Explorer récupérées après 85 ans sur le glacier du Yukon – Kelowna Capital News

Une cache d’équipement appartenant à l’explorateur Bradford Washburn, y compris trois de ses caméras, a été récupérée d’un glacier du Yukon après 85 ans.

Maintenant, les spécialistes de la conservation vont voir s’ils peuvent récupérer des images du film qui se trouvent encore à l’intérieur de deux d’entre eux.

Même si le film n’a rien à révéler, l’équipe qui a découvert la cache dit que la découverte aide à créer une nouvelle image plus claire pour les chercheurs sur la façon dont les glaciers se sont déplacés au fil des décennies.

En 1937, Washburn, un alpiniste américain pionnier dans l’utilisation de la photographie aérienne, et Robert Bates ont laissé environ 450 kilogrammes d’équipement dans leur camp de base éloigné sur le glacier Walsh avant de partir escalader le mont Lucania à proximité.

De mauvaises conditions signifiaient que deux autres grimpeurs qui étaient censés venir n’ont pas pu démarrer et Washburn et Bates ont dû voyager aussi léger que possible.

Le couple a réussi à gravir la montagne – la deuxième plus haute située entièrement au Canada – mais n’est jamais retourné au camp pour récupérer ses affaires.

Ce n’est qu’en 2020 que le skieur professionnel de grande montagne Griffin Post a pris connaissance de la cache perdue de Washburn et a commencé à tracer un moyen de la retrouver.

« Au fond de moi, ça m’est resté en tête – eh bien, et si ce n’était pas au fond d’une crevasse ? Et si c’était juste là, et que personne n’avait vraiment pris le temps d’essayer de le trouver ? » il a dit.

Post a passé 18 mois à parcourir de vieilles photos du camp de base qui avaient survécu au voyage de Washburn pour essayer de faire correspondre les montagnes en arrière-plan avec la topographie moderne.

Ces coordonnées GPS sont devenues le point de départ de la recherche, mais sur un glacier en mouvement de 50 kilomètres de large, cela n’allait pas suffire.

Pour aider à déterminer où se trouvait la cache après 85 ans, l’équipe a fait appel à Dora Medrzycka, étudiante au doctorat en glaciologie.

“Avant de partir sur le terrain, nous n’avions accès qu’aux données satellitaires … et vraiment pour cela, nous avons des données qui remontent à 2010 ou 2000, tout au plus”, a déclaré Medrzycka.

«Nous essayons donc d’estimer la distance parcourue par le glacier en 85 ans, mais nous n’avons de données que pour une partie de cela. Donc ça a tout compliqué.

Et le glacier lui-même n’a pas facilité les choses.

Medrzycka a déclaré que Walsh est un rare “glacier en plein essor” qui peut périodiquement atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 à 100 mètres par jour, par rapport à un glacier ordinaire qui se déplace à un rythme relativement régulier de moins d’un mètre par jour.

Ce n’est qu’au jour 6 du deuxième voyage de l’équipe sur le glacier en août que Medrzycka a fait une percée. Elle a remarqué une longue bande de débris qui parcourait toute la longueur du glacier à l’exception de deux lacunes.

“Je me suis dit que chacun de ces écarts est une poussée, tout ce qui se trouve entre les deux est cette période où le glacier coule normalement”, a-t-elle déclaré.

Avec ces données supplémentaires, Medrzycka a pu calculer un nouvel endroit à rechercher, à environ deux kilomètres de l’endroit où ils s’étaient concentrés.

C’est là qu’ils ont repéré un bidon d’essence et une paire de lunettes.

“Ce moment était juste comme, une telle incrédulité. C’est drôle, bien sûr, vous êtes fasciné et vous voulez regarder les objets, mais ma première réaction a été de faire un câlin à l’un des membres de l’équipage », a déclaré Post.

En regardant de vieilles photos du voyage de Washburn, Post s’est rendu compte que ce qu’ils avaient trouvé n’était pas le camp de base central mais un camp avancé plus petit que les hommes avaient utilisé.

À sept kilomètres des premiers objets, ils ont découvert ce qui reste de la plus grande cache avec des tentes, des piolets, des skis et les caméras d’il y a 85 ans.

«Il n’y avait absolument aucune pensée. Je pense que nous criions et riions et tout le monde était complètement extatique », a déclaré Medrzycka.

L’équipe n’a pas été autorisée à retirer quoi que ce soit trouvé sur le glacier, mais a alerté Parcs Canada, qui a envoyé du personnel trois semaines plus tard.

À leur arrivée, 30 centimètres de neige étaient tombés, recouvrant complètement la trouvaille.

L’archéologue de Parcs Canada, Sharon Thomson, a déclaré que le personnel avait creusé et utilisé de l’eau chaude pour dégager les artefacts.

Un piolet, une fixation de ski et des fragments de vêtements figuraient parmi les deux douzaines d’articles sortis de la cache, ainsi que deux caméras cinématographiques et une partie importante d’une caméra aérienne.

Thomson a déclaré que les deux caméras avaient toujours un film à l’intérieur et que les experts allaient voir s’ils pouvaient trouver comment développer les images.

“En ce moment, tous les artefacts sont chez nos spécialistes de la conservation à Ottawa et à Winnipeg et nous suivons la possibilité de récupérer des images de ce film”, a-t-elle déclaré.

“Les conservateurs contactent d’autres experts dans ce domaine à l’échelle internationale pour découvrir ce qui est possible et rechercher des méthodes d’analyse qui pourraient produire des images sur ce film.”

Que les images soient récupérées ou non, Medrzycka a déclaré que la découverte de la cache donne aux scientifiques une compréhension plus détaillée de la façon dont les glaciers se déplacent.

“Nous avons pu retracer ce chemin parcouru par la cache depuis les années 30 et nous avons pu déterminer combien le glacier s’est déplacé en 85 ans”, a-t-elle déclaré.

“Et puis, si nous combinons ces informations avec les données satellitaires, avec les photographies aériennes dont nous disposons, y compris les photos de Washburn, nous pouvons alors essayer de comprendre comment le flux a changé.”

Post, qui réalise un film sur l’expérience, a déclaré que le réaliste en lui reconnaît que la récupération d’images est peu probable, mais cela ne signifie pas qu’il ne garde pas espoir.

«Il a survécu 85 ans sur un glacier et être récupérable était également peu probable. Je pense que ce serait assez spécial d’avoir ces images d’il y a 85 ans, peu importe ce qu’elles contiennent.

— Ashley Joannou, La Presse Canadienne

PatrimoineYukon