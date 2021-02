Les caméras des smartphones Google Pixel pourront mesurer les fréquences cardiaques et respiratoires à partir du mois prochain, dans l’une des premières applications de la technologie d’intelligence artificielle d’Alphabet Inc à ses services de bien-être.

Les programmes de santé disponibles sur la boutique Google Play et sur l’App Store d’Apple Inc. depuis des années ont fourni les mêmes fonctionnalités. Mais une étude réalisée en 2017 a révélé que la précision variait et que l’adoption des applications restait faible.

Les dirigeants de Google Health ont déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine qu’ils avaient avancé l’IA pour alimenter les mesures et prévoyaient de détailler sa méthode et son essai clinique dans un article académique dans les semaines à venir. La société prévoit de déployer la fonctionnalité sur d’autres smartphones Android à un moment non spécifié, a-t-elle déclaré dans un article de blog jeudi, mais les plans pour les iPhones ne sont pas clairs.

La montre d’Apple, le Fitbit de Google et d’autres appareils portables ont considérablement étendu la portée des technologies de détection continue de la fréquence cardiaque à une population beaucoup plus large.

L’approche de la caméra pour smartphone est plus ad hoc: les utilisateurs qui souhaitent prendre une impulsion placent leur doigt sur l’objectif, ce qui détecte les changements de couleur subtils qui correspondent au flux sanguin. La respiration est calculée à partir de la vidéo des mouvements du haut du torse.

Le chef de produit de Google Health, Jack Po, a déclaré que la société souhaitait offrir une alternative aux contrôles manuels du pouls pour les propriétaires de smartphones qui ne souhaitent surveiller leur état qu’occasionnellement mais ne peuvent pas se permettre un portable.

Po a déclaré que la technologie, qui peut confondre les fréquences cardiaques d’environ 2%, nécessite des tests supplémentaires avant de pouvoir être utilisée dans des milieux médicaux.

La nouvelle fonctionnalité sera disponible sous forme de mise à jour de l’application Google Fit.

Google a consolidé ses services de santé il y a environ deux ans, dans le but de mieux concurrencer Apple, Samsung Electronics Co et d’autres sociétés de technologie mobile qui ont beaucoup investi dans la commercialisation d’offres de bien-être.