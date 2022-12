Les caméras de sonnette capturent les frappes de météores dans le ciel nocturne aux États-Unis

Plusieurs caméras de sonnette dans l’Ohio, aux États-Unis, ont capté des frappes de météores dans le ciel nocturne. Le clip partagé par NowThis sur Twitter montrait une boule de feu flamboyant dans le ciel. Cet événement s’est produit le 1er décembre et l’American Meteor Society a signalé qu’elle avait reçu jusqu’à présent 1102 rapports et quelques vidéos de ce qu’elle appelle «l’événement boule de feu». C’est arrivé au-dessus de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Selon la NASA, le météore a été aperçu pour la première fois à 52 miles au-dessus de la ville de Morganville dans l’Ohio. Découvrez le clip ici:

Plusieurs caméras de sonnette dans la région de Pittsburgh-nord-est de l’Ohio aux États-Unis ont capturé des images époustouflantes d’un météore traversant le ciel nocturne ☄️ pic.twitter.com/SHvzBC1MNn— NowThis (@nowthisnews) 6 décembre 2022

L’événement a également été capturé par 3 caméras météores de la NASA dans la région. Outre l’Ohio, les frappes de météores ont également été signalées par des témoins principalement de l’Alabama, de la Géorgie, de l’Indiana, du Kentucky et du Michigan. AMS a reçu des rapports d’averses de météores du Maryland, de la Caroline du Nord, de New York, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie-Occidentale et du Canada (Ontario) également.

L’AMS a également mentionné que le météore s’est déplacé vers le bas à un angle peu profond et presque plein est à 34 500 miles par heure. Il avait parcouru 113 milles dans l’atmosphère avant de se désintégrer à 19 milles au-dessus de Ringgold, en Virginie-Occidentale. Alors que 10 secondes peuvent sembler une courte durée, AMS l’a qualifiée de relativement longue pour la boule de feu. Il a également été rapporté que cette boule de feu a été produite par un météoroïde d’environ 5 pouces de diamètre et pesait environ 1,3 kilogramme.

Il est important de noter que cette boule de feu ne faisait pas partie de la pluie de météores Geminid. Se produisant entre le 19 novembre et le 24 décembre, il culminera les nuits du 13 et du 14 décembre. Selon Space, cela est différent de la plupart des pluies de météores dont les gens sont témoins depuis la Terre. Les Géminides sont produites par un astéroïde.

Pendant ce temps, il est peu probable que la boule de feu laisse des météorites au sol. Cela est dû à son angle d’entrée peu profond, à sa vitesse relativement élevée lors de la dernière observation et à l’absence de radar Doppler. Les particules météoritiques qui tombent montrent qu’aucune pièce substantielle n’aurait été produite.

