Les caméras de sécurité les plus abordables d’Arlo coûtent encore moins cher pour Prime Day 2022

Pendant des années, la gamme de caméras extérieures alimentées par batterie d’Arlo a bénéficié d’un placement régulier parmi notre liste des meilleures caméras de sécurité que vous pouvez acheter — mais à des centaines de dollars pièce, ils ne sont jamais bon marché. Les caméras Arlo Essential Spotlight étaient un pas dans la bonne direction en ce qui concerne la valeur, ramenant le coût par caméra à 130 $. Maintenant pour Premier jour 2022vous pouvez marquer un pack de 3 de ces caméras de sécurité extérieures résistantes aux intempéries .

Ce n’est pas une aussi bonne affaire que l’année dernière pour le Black Friday, lorsque le pack de 3 a été brièvement réduit à 199 $ en tant que coup de porte de vacances, mais c’est toujours une très bonne affaire sur certains appareils photo parfaitement décents. Les caméras Arlo Essential Spotlight sont livrées avec les mêmes fonctionnalités puissantes que vous trouverez avec les modèles plus sophistiqués d’Arlo Pro — d’excellentes capacités de diffusion en direct 1080p avec des alertes fiables et personnalisables et une vision nocturne en couleur, ainsi que des fonctionnalités avancées supplémentaires via le service cloud Arlo Smart en option. En ce qui concerne l’intelligence, les caméras peuvent se synchroniser avec Alexa ou l’assistant Google pour diffuser les images en direct sur votre affichage intelligent de choix. Les caméras prend également en charge Apple HomeKitmais vous aurez besoin une station de base ou un SmartHub compatible.

Le seul vrai compromis est le fait que vous n’obtenez pas de batteries amovibles, ce qui signifie que vous devrez emporter chaque caméra à l’intérieur pour la recharger chaque fois que la batterie intégrée est faible. C’est un problème mineur, cependant, et que vous pouvez supporter à ce prix, d’autant plus que le pack de 3 Arlo Essential tombe rarement en dessous de 280 $.



Faites le tour et vous trouverez également d’autres offres Arlo en direct sur Amazon. Si vous voulez juste une seule Arlo Essential Spotlight Cam au lieu du pack de 3, vous la trouverez , vous permettant d’économiser 30 $. Pendant ce temps, la version “XL” de l’Essential Cam, qui ajoute une durée de vie de la batterie plus longue de 12 mois par charge, est de 20 $ de réduction, . Si vous préférez opter pour les modèles plus sophistiqués d’Arlo avec des batteries amovibles, vous pouvez marquer vous permettant d’économiser un peu plus de 60 $, ou , vous permettant d’économiser 50 $. Entre tous, je pense que le pack Essential 3 est la meilleure offre du groupe.