Les caméras de sécurité fabriquées en Chine vont être retirées du département de la défense australien pour des raisons d’espionnage | Nouvelles du monde

L’Australie doit retirer les caméras de sécurité fabriquées par des entreprises liées au Parti communiste chinois des bâtiments de son département de la défense.

Au moins 913 caméras, interphones, systèmes d’entrée et enregistreurs vidéo fabriqués par Hikvision et Dahua se trouvent dans les bureaux du gouvernement, y compris les départements de la défense et des affaires étrangères, a déclaré le journal australien.

ChineLe gouvernement détient en partie les deux sociétés et l’on craint que l’équipement ne soit utilisé à des fins d’espionnage.

AustralieLe ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que l’utilisation de la technologie de surveillance au sein de son ministère était actuellement en cours d’évaluation.

Il a déclaré à l’Australian Broadcasting Corporation (ABC): “Là où ces caméras particulières se trouvent, elles vont être supprimées.

“Il y a un problème ici et nous allons le régler.”

Un audit a révélé que les caméras et équipements Hikvision et Dahua se trouvaient dans presque tous les départements gouvernementaux, à l’exception du département de l’agriculture et des départements du Premier ministre et du cabinet.

Le porte-parole du parti d’opposition australien en matière de cybersécurité, James Paterson, a appelé le gouvernement à mettre en œuvre de toute urgence un plan pour “détruire chacun de ces appareils”.

“Nous n’aurions aucun moyen de savoir si les informations sensibles, les images et le son collectés par ces appareils sont secrètement renvoyés en Chine contre les intérêts des citoyens australiens”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont pris des mesures similaires pour cesser d’utiliser des kits fabriqués en Chine.

Les ministères du gouvernement britannique ont reçu l’ordre de cesser de l’utiliser dans “sites sensibles” en novembre dernier.

Il a également été annoncé l’année dernière que le gouvernement américain interdirait les équipements de plusieurs marques chinoises pour protéger son réseau de communication.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a critiqué “les pratiques illicites qui dépassent le concept de sécurité nationale et abusent du pouvoir de l’État pour réprimer et discriminer les entreprises chinoises”.

Lors d’un briefing avec des journalistes, elle a ajouté : “Nous espérons que l’Australie fournira un environnement équitable et non discriminatoire pour le fonctionnement normal des entreprises chinoises et fera davantage de choses propices à la confiance mutuelle et à la coopération entre les deux parties”.