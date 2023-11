Les caméras de haute technologie installées sur les hélicoptères d’État « changent la donne », selon l’UHP

Temps de lecture estimé : 5 à 6 minutes

JORDANIE DU SUD — La police de plusieurs agences avait déjà tenté à deux reprises d’arrêter Zachary Tyler Alvarenga, 25 ans, mais il a refusé de s’arrêter et chaque poursuite avec des agents a dû être annulée pour des raisons de sécurité publique.

Mais au-dessus de nous, l’un des hélicoptères du ministère de la Sécurité publique de l’Utah a pu suivre Alvarenga à distance. Une vidéo récemment publiée de l’hélicoptère montre à quel point l’hélicoptère peut être utile aux policiers. Dans ce cas, non seulement l’hélicoptère était capable de garder un œil sur l’emplacement d’Alvarenga, mais il enregistrait ses actions et transmettait les informations pertinentes aux agents au sol qui le suivaient « vaguement » dans des voitures de patrouille banalisées.

“M. Alvarenga a continué à conduire pendant que ‘Star 9’ surveillait ses mouvements et que les policiers de West Jordan tentaient de négocier avec lui par téléphone”, selon le rapport final du bureau du procureur du comté de Salt Lake du 17 février 2022. , incident qui s’est soldé par une fusillade mortelle de la police.

Après avoir suivi sa voiture pendant deux heures, de Springville jusqu’au sud de la Jordanie, l’équipage de l’hélicoptère a pu aider à coordonner les agents au sol en crevant les pneus d’Alvarenga. Alvarenga s’est arrêté chez Costco, 3571 W. 10400 Sud, pour faire le plein. Dans une vidéo enregistrée par l’hélicoptère et obtenue par KSL.com grâce à une demande d’archives publiques, on peut voir des agents au sol attendant qu’Alvarenga sorte du parking afin que des bandes à pointes puissent être déployées.

“Alors que M. Alvarenga s’enfuyait, Star 9 a continué à signaler ses mouvements et les agents l’ont suivi sans lumières ni sirènes”, indique le rapport.

Environ six minutes plus tard, Alvarenga, alors qu’il était arrêté à un feu rouge sur la route 11400 Sud, est sorti de sa voiture et a couru. Peu de temps après, les efforts d’une journée pour arrêter Alvarenga ont abouti à un parking situé au 1750 W. 11400 Sud, où Alvarenga a tiré et tué un policier K-9 avant d’être abattu par des policiers.

Mais alors qu’il était au sol, l’hélicoptère du ministère de la Sécurité publique de l’Utah a pu zoomer sur Alvarenga et signaler qu’il était toujours en mouvement et a averti les agents : “L’arme est toujours dans sa main droite. Il la manipule.” Quelques minutes plus tard, alors qu’Alvarenga était toujours sur le ventre, face aux policiers, il s’est tourné vers les policiers et a levé son coude et son avant-bras, ce qui a incité cinq policiers à tirer.

Un homme au centre est vu en train de traverser un parking après avoir abandonné une voiture alors qu’il était poursuivi par la police le 17 février 2022. Une caméra d’un hélicoptère du ministère de la Sécurité publique de l’Utah suit ses actions et transmet des informations utiles aux agents. par terre. (Photo : Département de la sécurité publique de l’Utah)

Il a récemment été jugé que les officiers étaient légalement fondés à recourir à la force meurtrière contre Alvarenga. En rendant sa décision, le procureur du comté de Salt Lake, Sim Gill, a également souligné l’utilisation de l’hélicoptère de l’État pour aider à mettre un terme à cette situation instable.

Le sergent de la patrouille routière de l’Utah. Nick Napierski, qui supervise l’Aero Bureau, affirme que chacun des trois hélicoptères du département est équipé d’une caméra de haute technologie.

“L’année dernière, nous avons participé à 300 arrestations”, a-t-il déclaré. “L’idée est de rendre ces choses plus sûres pour les agents sur le terrain et pour le public également.

“Nous avons une meilleure perspective lorsque nous sommes au-dessus de nous. Nous pouvons voir dans les véhicules. L’autre jour, nous étions sur un (suspect barricadé) et nous pouvions voir que le conducteur avait une arme de poing à la main alors qu’il était assis dans le véhicule. Nous avons donc pu transmettre aux unités au sol l’information selon laquelle le conducteur est armé d’une arme de poing assise sur le siège du conducteur. Cela change leur tactique ou la façon dont ils vont aborder ou gérer ce problème”, a déclaré Napierski.

En utilisant l’hélicoptère et ses capacités vidéo, Napierski dit que l’espoir est d’éviter de dangereuses poursuites à grande vitesse et de donner aux agents au sol le temps de se préparer à arrêter un suspect en toute sécurité.

“L’idée est que lorsque certains de ces suspects commencent à conduire de manière très imprudente et qu’ils mettent tout le public en danger en broyant les feux rouges et en conduisant dans le mauvais sens, créant ainsi un environnement dangereux pour tout le monde, l’idée est que nous pouvons nous lever. “, a-t-il déclaré. ” dit.

“Et puis nous allons faire venir les unités terrestres et leur dire exactement où elles se trouvent, où elles se cachent, où elles se sont écrasées, dans quelle maison elles sont entrées”, a déclaré Napierski. “Il y a eu une poursuite l’autre jour. Il s’est enfui de St. George vers Mesquite. Cet équipage de conduite a pu les récupérer à 11 ou 12 milles, ils ont pu récupérer le véhicule et le localiser.”

L’année dernière, Napierski a déclaré que les hélicoptères du ministère de la Sécurité publique avaient participé à 175 poursuites policières dans tout l’État.

“(L’agent au sol) n’a pas à se soucier de la rue dans laquelle il se trouve. Nous avons des superpositions GPS qui identifient les rues, les noms de maisons, tout. Pendant que nous survolons, nous pouvons dire (à l’agent) où (le suspect) se trouve. Si le suspect jette quelque chose par la fenêtre, nous pouvons le marquer sur la vidéo et lui donner les coordonnées de l’endroit où (l’objet) a été laissé tomber ou jeté depuis le véhicule. Nous lancerons la poursuite, ferons toutes les coordinations pour eux”, a-t-il déclaré.

“Nous en avons eu un l’autre jour en direction d’une zone scolaire avec des enfants aux passages pour piétons. Nous avons donc pu les informer qu’ils approchaient d’une zone scolaire et qu’il y avait des piétons partout sur la route, ils ont donc pu terminer et reculer. “, a déclaré le sergent.

“Je pense que cela a énormément changé la donne pour les agences locales. Nous essayons de faire savoir aux agences de tout l’État que nous sommes disponibles pour cela.”

Pat Reavy est un journaliste de longue date pour la police et les tribunaux. Il a rejoint l’équipe de KSL.com en 2021, après de nombreuses années de reportage au Deseret News et à KSL NewsRadio auparavant.