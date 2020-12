Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Un regard plus vigilant sur les agents de police rend-il les forces de l’ordre plus responsables et rend tout le monde – la police et le public – plus sûr?

Ce sont des questions centrales concernant les caméras corporelles portées par la police, mais les preuves ont été mitigées selon lesquelles elles modifient le comportement de la police, améliorent la confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens, ou sont vaut le coût et autres inconvénients.

Ashley Southall, ma collègue qui couvre la criminalité et la police à New York, a récemment écrit sur les conclusions nuancées d’une étude pilote d’un an sur les caméras corporelles. La recherche a révélé que le port des caméras a conduit à une augmentation du signalement des faux arrestations qui ont alimenté les accusations de préjugé racial et de harcèlement contre le département de police de New York, permettant une plus grande transparence dans les activités de la police.

Cette découverte ne raconte pas toute l’histoire. Ashley m’a parlé des avantages des caméras du corps de la police et des lacunes en matière de technologie.