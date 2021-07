Les cambrioleurs et les voleurs doivent être marqués électroniquement 24 heures sur 24 pour les empêcher de récidiver

Les cambrioleurs et les voleurs seront étiquetés électroniquement 24 heures sur 24 pour les empêcher de récidiver dans un blitz anti-criminalité.

Boris Johnson annonce également un énorme coup de pouce aux pouvoirs d’arrêt et de recherche pour lutter contre l’épidémie mortelle de crimes au couteau.

Boris Johnson annoncera des plans qui verront les cambrioleurs et les voleurs étiquetés électroniquement 24 heures sur 24 pour les empêcher de récidiver Crédit : PA

Alors que les criminels seront mis au travail pour nettoyer les rues, les domaines et les parcs dans une poussée «visible» pour que le public «voit que justice soit faite».

Les retardataires reconnus coupables de crimes liés à l’alcool – qui, selon le ministère de l’Intérieur, sont à l’origine de 39% de tous les crimes violents – seront également étiquetés pour les empêcher de boire.

La répression massive de la loi et de l’ordre intervient après quelques semaines torrides de gros titres négatifs qui ont vu les cotes d’approbation du Premier ministre chuter.

Mais après 10 jours d’isolement à Chequers, M. Johnson espère utiliser une semaine consacrée à la lutte contre le crime pour tourner la page et revenir sur le devant de la scène.

Annonçant la répression massive de la criminalité, il a déclaré : « Lorsque je me suis tenu pour la première fois sur les marches de Downing Street en tant que Premier ministre, j’ai promis de soutenir la police et de rendre les gens plus sûrs, car nous ne pouvons pas niveler le pays lorsque la criminalité frappe les plus pauvres et les plus vulnérables à la violence.

« C’est pourquoi mon gouvernement est resté sans relâche dans ses efforts pour protéger le public britannique et ce plan constitue un nouvel engagement, alors que nous sortons des impacts de la pandémie, pour avoir moins de crimes, moins de victimes et une société plus sûre. »

La mesure phare sera une augmentation permanente des pouvoirs étendus de la police pour arrêter et rechercher les criminels présumés afin de réduire la criminalité croissante au couteau.

Les pouvoirs dits de l’article 60 permettent à la police d’augmenter considérablement ses tactiques d’interpellation et de fouille dans les zones où elle anticipe la violence – ou à la suite d’un coup de couteau pour aider à trouver des armes et arrêter les représailles.

Cette décision jette l’héritage de Theresa May dans la poubelle de l’histoire.

En tant que ministre de l’Intérieur et Premier ministre, elle s’est battue contre Stop and Search, suggérant que c’était discriminatoire et plafonnant son utilisation.

Mais quelques jours après sa prise de fonction en 2019, M. Johnson a commencé à le déchiffrer.

Des projets pilotes sont en cours depuis lors pour permettre aux 43 forces de police d’utiliser plus souvent les pouvoirs d’arrêt et de recherche – et cela sera désormais permanent.

Des sources du ministère de l’Intérieur affirment que les programmes de test ont conduit les agents à avoir plus de confiance en l’utilisation de Stop and Search et à un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré : « Nous mettons 20 000 nouveaux policiers dans la rue, en les dotant de nouveaux pouvoirs pour attraper les criminels et emporter des couteaux. »

Mais les travaillistes ont qualifié le plan de lutte contre le crime de «tout parler et aucune action lorsqu’il s’agit de lutter contre le crime».