Les cambistes se préparent au chaos électoral d’Erdogan

La politique monétaire de la Turquie donne la priorité à la poursuite de la croissance et de la concurrence à l’exportation plutôt qu’à la lutte contre l’inflation. Erdogan approuve la vision non conventionnelle selon laquelle l’augmentation des taux d’intérêt augmente l’inflation, plutôt que de la maîtriser.

« Pendant plusieurs années, sous la direction des idées monétaires farfelues d’Erdogan, la livre turque a été extrêmement volatile et en état de crise », a déclaré Steve H. Hanke, qui est professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins.

« En fin de compte, le manque de confiance dans l’investissement signifiera que la livre turque sera probablement parmi les devises les moins performantes au monde pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

La Turquie organise dimanche ses élections présidentielle et législatives. En cas de victoire d’Erdogan, il est « fort probable que la livre turque s’effondre en quelques mois », a déclaré à CNBC le fondateur du cabinet de conseil Cribstone Strategic Macro Mike Harris.

La lire se négocie actuellement à des niveaux record de 19,56 contre le Dollars américain – et les observateurs du marché prévoient qu’il a encore de la marge pour plonger.

Le livre turque est déjà confronté à certaines des conditions les plus volatiles sur les marchés monétaires mondiaux à l’approche des élections historiques du pays ce week-end, les commerçants prédisant un effondrement probable si le titulaire Recep Tayyip Erdogan conserve sa présidence.

Le refus du président de relever les taux a joué un rôle déterminant dans la chute historique de la livre qui l’a fait passer de moins de 4 pour un dollar en 2018 à 18 contre un dollar en 2021.

« Les inquiétudes concernant l’incertitude électorale réelle, puis l’incertitude concernant un changement potentiel de gouvernement et la manière dont ils pourraient gérer les changes sont à l’origine de la forte augmentation de la volatilité des changes à ce niveau de 42,7% », a déclaré Paresh Upadhyaya, gestionnaire de portefeuille chez Pioneer. Investments, qui a ajouté que le taux de volatilité de la livre oscillait autour de 10-12 % en décembre.

« Si Erdogan gagnait, ce qui est notre hypothèse de base, l’USD/TRY pourrait passer à 23,00 », a écrit l’économiste des marchés émergents et stratège FX de Wells Fargo, Brendan McKenna, dans un e-mail.

« La lire est fortement surévaluée à la suite des efforts d’intervention, et selon la direction que prendront les élections, la monnaie pourrait évoluer brusquement dans les deux sens », a déclaré McKenna.