Les « camarades » Vladimir Poutine et Kim Jong Un discutent de questions militaires, de la guerre en Ukraine et des satellites

Kim Jong Un et Vladimir Poutine se sont qualifiés de « camarades » en trinquant, entre autres, à la prochaine victoire russe sur l’Occident.

La Corée du Nord et la Russie affirment qu’elles ne se sont pas rencontrées pour discuter d’un accord sur les armes.

Mais la Russie a l’intention d’aider la Corée du Nord à installer des satellites, ce qu’elle n’a pas réussi à faire seule.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés mercredi pour un sommet rare au cours duquel ils ont discuté de questions militaires, de la guerre en Ukraine et d’une éventuelle aide russe au programme satellite de l’État communiste secret.

Poutine a fait visiter à Kim le site de lancement de fusées spatiales le plus avancé de Russie en Extrême-Orient russe et a discuté de la possibilité d’envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l’espace. Kim, arrivé en train depuis la Corée du Nord, a posé des questions détaillées sur les fusées pendant que Poutine lui faisait visiter le cosmodrome de Vostochny.

Après la tournée, Poutine, 70 ans, et Kim, 39 ans, se sont entretenus pendant plusieurs heures avec leurs ministres, puis ont discuté en tête-à-tête des affaires mondiales et des domaines possibles de coopération, suivis d’un somptueux déjeuner composé de raviolis russes « pelmeni » farcis de Crabe du Kamtchatka puis esturgeon aux champignons et pommes de terre.

Kim a porté un toast avec un verre de vin russe à la santé de Poutine, à la victoire de la « grande Russie » et à l’amitié russo-coréenne, prédisant la victoire de Moscou dans son « combat sacré » avec l’Occident dans la guerre en Ukraine.

« Je crois fermement que l’héroïque armée et le peuple russes hériteront brillamment de leurs victoires et de leurs traditions et démontreront vigoureusement leur noble dignité et leur honneur sur les deux fronts des opérations militaires et de la construction d’une nation puissante », a déclaré Kim à Poutine.

« L’armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour la punition d’un grand mal qui revendique l’hégémonie et alimente une illusion expansionniste », a ajouté Kim en levant son verre.

Les responsables américains et sud-coréens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Kim pourrait fournir des armes et des munitions à la Russie, qui a dépensé d’importants stocks au cours de plus de 18 mois de guerre en Ukraine. Moscou et Pyongyang ont nié de telles intentions.

Poutine a laissé entendre à de nombreuses reprises que la coopération militaire était évoquée, mais a divulgué peu de détails. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a participé aux entretiens. Le Kremlin a déclaré que les discussions sensibles entre voisins étaient une affaire privée.

Interrogé par les médias russes pour savoir si Moscou aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu : « C’est pourquoi nous sommes venus ici ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que Moscou devait faire preuve de prudence.

« Toute forme de coopération d’un pays avec la Corée du Nord doit respecter le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité », a déclaré António Guterres aux journalistes, ajoutant que cela était « extrêmement pertinent » dans le cas de la Russie et de la Corée du Nord.

Pour la Russie, le sommet a été l’occasion de harceler les États-Unis, la grande puissance partisane de l’Ukraine, même s’il n’était pas clair jusqu’où Poutine était prêt à aller pour répondre aux souhaits technologiques de la Corée du Nord.

Poutine a déclaré que Kim prévoyait désormais de visiter des usines d’aviation militaire et civile dans la ville russe de Komsomolsk-sur-l’Amour et d’inspecter la flotte russe du Pacifique à Vladivostok.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se rendra à Pyongyang pour de nouvelles discussions le mois prochain, a annoncé le Kremlin.

« Camarades »

Poutine et Kim se sont appelés « camarades » au déjeuner et Poutine a rappelé à plusieurs reprises à Kim que c’était l’Union soviétique qui soutenait la Corée du Nord – et qu’elle était la première à la reconnaître un peu plus de 75 ans jour pour jour après sa création.

Au milieu de la guerre en Ukraine, qui est devenue une guerre d’usure d’artillerie acharnée, les États-Unis et les autres alliés de Kiev attendent de voir si la visite de Kim ouvre la voie à un approvisionnement en obus d’artillerie à la Russie.

La Grande-Bretagne a exhorté mercredi la Corée du Nord à mettre fin aux négociations sur les armes avec la Russie et a déclaré que la visite de Kim montrait à quel point Moscou était devenue isolée sur la scène mondiale.

La Russie s’est jointe à la Chine pour s’opposer à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, bloquant une initiative menée par les États-Unis et divisant publiquement le Conseil de sécurité de l’ONU pour la première fois depuis qu’il a commencé à punir Pyongyang en 2006.

Interrogé sur la coopération militaire, Poutine a déclaré que la Russie respectait les règles internationales mais qu’il y avait des opportunités à explorer.

Le choix de se réunir au cosmodrome de Vostochny – symbole des ambitions russes en tant que puissance spatiale – était remarquable, la Corée du Nord ayant échoué à deux reprises à lancer des satellites de reconnaissance au cours des quatre derniers mois.

Après avoir fait visiter à Kim un bâtiment où est assemblée l’Angara, la nouvelle fusée de lancement spatiale russe de 42,7 mètres, Poutine a déclaré que Kim avait montré un « grand intérêt pour l’ingénierie des fusées » au cours de la visite.

Avant sa rencontre avec Poutine, Kim a signé le livre d’or en coréen : « La gloire de la Russie, qui a donné naissance aux premiers conquérants de l’espace, sera immortelle ».

Missiles balistiques

Alors que Kim traversait les forêts russes en train, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée depuis une zone proche de la capitale, Pyongyang, dans la mer au large de sa côte est.

Il s’agit du premier lancement de ce type effectué par le Nord alors que Kim était à l’étranger, ont indiqué des analystes, démontrant un niveau de délégation accru et des systèmes de contrôle plus raffinés pour les programmes nucléaires et de missiles du pays.

Kim n’avait auparavant effectué que sept voyages à l’étranger au cours de ses 12 années au pouvoir, tous en 2018 et 2019. Il a également traversé brièvement la frontière intercoréenne à deux reprises.

La composition de la délégation de Kim en Russie, avec la présence notable du directeur du département de l’industrie de l’armement, Jo Chun Ryong, suggère un programme chargé en coopération avec l’industrie de la défense, selon les analystes.

« En Corée, il y a un proverbe : les bons vêtements sont ceux qui sont neufs, mais les vieux amis sont les meilleurs amis. Et notre peuple dit : un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux », a déclaré Poutine à Kim.

« Cette sagesse populaire est pleinement applicable aux relations modernes entre nos pays. »