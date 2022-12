Les camarades du groupe Journey se battent pour Donald Trump et “Don’t Stop Believin” – National

Certaines chansons deviennent des hymnes politiques au fil du temps, mais un membre du groupe Journey a clairement indiqué qu’il ne voulait pas N’arrêtez pas de croire devenir un.

Le guitariste de Journey Neal Schon a signifié au claviériste Jonathan Cain un ordre de cesser et de s’abstenir pour une interprétation de la chanson à succès du groupe N’arrêtez pas de croire‘ joué par Cain au complexe Mar-a-Lago de Donald Trump.

En novembre, Cain, 71 ans, a chanté la chanson tout en jouant du clavier sur scène lors de l’expérience et du gala de l’America First Policy Institute. Un chœur de plusieurs républicains vêtus de tenues de soirée a chanté, dont Marjorie Taylor Greene, Kimberly Guilfoyle et Kari Lake.

Marjorie Taylor Greene, Kimberly Guilfoyle et Kari Lake ont chanté “Don’t Stop Believin'” avec le claviériste de Journey Jonathan Cain lors d’un récent événement avec Trump à Mar-a-Lago. pic.twitter.com/dvSp1z62BX — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 23 novembre 2022

La lettre de cessation et d’abstention insistait sur le fait que Cain “n’a pas le droit d’utiliser Journey pour la politique”.

L’épouse de Cain, Paula White, est une télévangéliste américaine et « conseillère spirituelle » de Trump.

Schon, Cain et l’ancien chanteur du groupe Steve Perry sont les auteurs originaux de la chanson de 1981 N’arrêtez pas de croire‘.

“Bien que M. Cain soit libre d’exprimer ses convictions personnelles et ses associations, lorsqu’il le fait au nom de Journey ou pour le groupe, une telle conduite est extrêmement préjudiciable à la marque Journey car elle polarise les fans et la portée du groupe”, a déclaré Schon, 68 ans. , argumenté dans la lettre. “Le voyage n’est pas, et ne devrait pas être, politique.”

Schon a affirmé que l’utilisation de la chanson par Cain lors d’événements du parti républicain est “nuisible” à la marque Journey.

« Sa politique devrait être son affaire personnelle. Il ne devrait pas capitaliser sur la marque Journey pour promouvoir son agenda politique ou religieux personnel au détriment du groupe », poursuit la lettre.

La relation entre Caïn et Schon était déjà tendue; un porte-parole de Cain a déclaré que “Schon est simplement frustré de perdre devant les tribunaux et prétend maintenant à tort que la chanson a été utilisée lors de rassemblements politiques”.

Plus tôt cette année, Schon a intenté une action en justice contre Cain qui prétendait qu’il s’était vu refuser l’accès à une carte de crédit American Express utilisée par Journey. Cain a ensuite accusé Schon d’avoir facturé plus d’un million de dollars de « dépenses personnelles inappropriées » sur la carte du groupe. Le couple continue de débattre de la question à la fois publiquement et devant les tribunaux.

Lors de la cessation et de l’abstention, Schon et ses avocats ont soutenu que l’utilisation par Cain de N’arrêtez pas de croire‘ lors d’un événement républicain “a les fans du groupe dans les bras.”

Le sentiment est évident sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a écrit que “Journey’s été mort pour moi depuis que le soutien de Cain à Trump est sorti. Un autre fan a déclaré: “utiliser la musique de Journey pour un événement Trump est un insulter.”

Schon a affirmé que l’utilisation de la chanson par Cain aurait un impact sur le “potentiel de gain” de Journey, “en particulier à la lumière de la prochaine tournée”.

La dernière tournée de Journey, qui verra Cain et Schon sur scène, devrait commencer le 27 janvier 2023.

Jeudi, Schon a tweeté que Journey avait depuis longtemps décidé de ne pas être politique.

“Vous n’y allez pas car vous perdrez des fans”, a-t-il écrit. “Pour moi, la musique est pour le monde entier.”

C’était convenu dès le départ avec Herbie Herbert bien avant JC. C’est simple, vous n’y allez pas car vous perdrez des fans. Pour moi la musique c’est pour le monde entier 🌎 pas de ségrégation. – MUSIQUE DE NEAL SCHON (@NealSchonMusic) 22 décembre 2022

Il a également affirmé que la déclaration de Schon à propos de « perdre au tribunal » était fausse.

« Sa déclaration est un mensonge », a écrit Schon lundi. Il a déclaré que la question serait entendue devant le tribunal en février 2023.

Sa déclaration est un mensonge. Nous n’avons pas encore vraiment été au tribunal. J’ai déposé une requête ex parte pour essayer d’accélérer les choses, mais le juge n’a pas estimé que c’était une question de vie ou de mort. Il doit être entendu en février. En fait, je n’ai pas perdu la dernière fois que j’ai gagné et Jon en a profité. – MUSIQUE DE NEAL SCHON (@NealSchonMusic) 22 décembre 2022

Journey n’est pas le seul groupe à se plaindre de l’utilisation de leur musique pour les campagnes politiques de Trump. En 2020, les Rolling Stones ont menacé de poursuites judiciaires contre Trump pour l’utilisation de leur musique lors de ses rassemblements.

N’arrêtez pas de croire‘ est l’une des chansons de rock classique les plus appréciées de tous les temps. La chanson a regagné en popularité plusieurs décennies après sa sortie lorsqu’elle a été présentée dans le dernier épisode de Les Sopranos en 2007. Et en 2009, la chanson a pris une nouvelle vie lorsqu’elle a été incluse dans le premier épisode de la populaire émission télévisée Joie.