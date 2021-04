Les camarades de classe du fils de JENELLE Evans, Jace, ont commencé à regarder et à commenter ses clips TikTok.

Adolescent maman 2 Les fans ont remarqué que les camarades de l’école de 11 ans laissaient des commentaires sur ses vidéos après avoir révélé que Jace avait mis le feu à la maison de sa mère Barbara.

Un camarade de classe a commenté sous une vidéo Jenelle a partagé une éruption cutanée sur son bras, qu’elle a demandé à ses disciples de l’aider à diagnostiquer.

«Hey, je vais à l’école avec [sic] vous pouvez lui dire de répondre à son texte », ont-ils écrit.

le MTV star a dit: « Il est ancré », ce à quoi ils ont répondu: « Oh, désolé, au fait, j’aime vos vidéos. »

Un autre a commenté en disant: « Tu es la maman la plus cool », tandis qu’un troisième a écrit: « Omg, j’adore ça lol. »

Cela vient après que Jenelle a révélé que les fils Jace, 11 ans, et Kaiser, six ans, ont tous deux problèmes de comportement.

Plus tôt ce mois-ci, Le soleil révélé en exclusivité que Jenelle avait demandé la garde exclusive de Jace.

Des documents judiciaires de la Caroline du Nord ont montré qu’elle avait demandé à obtenir la garde d’urgence le 28 janvier 2021.

Barbara, a actuellement la garde physique et légale principale de Jace, comme Jenelle lui rend visite tous les deux week-ends, après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Dans le dossier du tribunal de garde obtenu par The Sun, Jenelle a affirmé qu’il y a eu «un changement substantiel dans les circonstances affectant le bien-être de l’enfant mineur» qui justifie une modification de l’entente de garde.

L’ancien Maman ado star a affirmé que Jace est «à risque de blessures corporelles» sous la garde de sa grand-mère, c’est pourquoi elle demande une garde d’urgence.

Jenelle a allégué que Jace avait «des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le poussent à être physiquement agressif, incontrôlable et dangereux.»

Jenelle a noté un incident présumé du 19 décembre 2020 où Jace et Barbara «se sont disputés tout au long de la journée».

Les documents judiciaires affirmaient: «L’enfant mineur a été agressé physiquement [Barbara] blessant deux fois [Barbara.] L’enfant mineur a également brûlé le tapis parce qu’il était en colère contre [Barbara].

«L’enfant mineur a des antécédents d’allumage d’incendies dans la maison de [Barbara]. »

Jenelle a affirmé que sa mère «n’a pas contacté la ligne de crise ni cherché de traitement ou d’aide professionnelle pour l’enfant mineur au cours de cet incident».

Le propriétaire de JE Cosmetics a allégué que Barbara avait contacté Jenelle pour obtenir de l’aide avec Jace.

Jenelle a affirmé que le 20 décembre 2020, elle a ramassé Jace pour l’amener vivre avec elle principalement avec le consentement de Barbara.

Jenelle, qui partage Kaiser avec son ex-fiancé Nathan Griffith et Ensley avec son mari David Eason, a déclaré que le comportement de Jace «s’améliore considérablement» sous sa garde et qu’ils «ne luttent pas contre les conflits ou les agressions».

Elle a déclaré que son fils était resté avec elle jusqu’au 18 janvier 2021, lorsque Barbara aurait annulé leur nouvel accord de garde pour que Jace vive avec elle à plein temps et aurait exigé qu’il soit renvoyé chez elle.

Le dépôt a continué: « [Barbara] ne peut pas gérer le comportement de l’enfant mineur sans l’aide de [Jenelle] et le conflit en [Barbara’s home] a entraîné des violences conjugales entre [Barbara] et [Jace].

«Il n’est ni sûr ni sain pour l’enfant mineur de rester sous la garde de [Barbara] comme [Barbara] ne traite pas correctement la santé mentale de l’enfant mineur ou ne gère pas ses comportements. »

Jenelle a également révélé que son fils Kaiser avait également des problèmes de comportement.

Jenelle a parlé du comportement de Kaiser sur sa série YouTube Accro à la croissance.

Elle a déclaré: «Kaiser a eu une période très difficile à l’école en Caroline du Nord. Il était dans sa première école et a été expulsé. Dans la deuxième école, il a été expulsé, il ne voulait pas se comporter. Et quand nous sommes arrivés au Tennessee, il a recommencé l’école.

«Heureusement, il a été pris en charge par le bus et amené à l’école, je devais juste l’amener au complexe d’appartements mais il était mauvais dans le bus et quand il est arrivé à l’école, il était mauvais à l’école et les choses n’étaient pas ça va très bien et ils m’appelaient tous les deux jours pour venir le chercher.

Jenelle a ensuite révélé qu’en raison du comportement de Kaiser, elle avait également eu du mal à coparentalité avec son père.

Elle a dit: «Ne pas jeter Nathan sous le bus mais j’ai contacté Nathan quatre ou cinq fois, lui demandant s’il pouvait m’aider à contrôler Kaiser et à contrôler sa colère et Nathan était comme ‘Je suis en Floride, je ne sais pas quoi faire.' »

Nathan a admis sur Facebook qu’il avait déjà vu des «drapeaux rouges» en ce qui concerne le comportement de son fils.