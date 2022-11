Les camarades de camp de I’m A Celebrity révèlent leur plus grande peur avant la première expulsion

ILS ONT bravé des araignées, des rats et des serpents, mais perdre contre Matt Hancock en disgrâce lors de la première expulsion de ce soir est la plus grande peur des camarades de camp I’m A Celebrity.

On dit que les célébrités «se foutent de la merde» à propos de l’humiliation potentielle d’être moins populaires que l’ancien secrétaire à la Santé, qui a enfreint ses propres règles de Covid en ayant une liaison de bureau.

Rex

TVI

On dit que les célébrités “se foutent de la merde” à propos de l’humiliation potentielle d’être moins populaires que l’ancien secrétaire à la Santé[/caption] Rex Rex

Une source a déclaré au Sun: «Les discussions se sont tournées vers les expulsions car ils savent qu’elles sont d’un jour à l’autre et quelques-unes des grandes personnalités ont commencé à avoir le trac.

“En gros, ils se foutent d’être battus par Matt.

«Ce serait une véritable brèche dans l’ego s’il se révélait plus populaire qu’eux compte tenu de tout ce qu’il a fait pendant la pandémie.

“Ils pensent que ce serait humiliant de sortir le premier et de le laisser au camp bien assis.”

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ AUTORITAIRE Le frère de Scarlette Douglas dit que la sœur autoritaire serait incroyable Je suis un chef de camp Celeb HORS DE LÀ Je suis une célébrité choquée par la fuite en ligne de la «date et des détails de la première expulsion»

La lectrice de nouvelles Charlene White, 42 ans, est la favorite pour partir après que les fans ont été invités à voter pour qui ils voulaient rester. Le résultat sera révélé ce soir dans une émission de 90 minutes.

Les téléspectateurs semblent relâcher Matt après l’avoir forcé à une série de six essais exténuants.

Beaucoup le soutiennent même pour gagner, bien qu’il ait été contraint de démissionner après que The Sun ait publié des clichés de lui dans un corps à corps avec l’aide Gina Coladangelo.

Au lieu de cela, DJ Chris Moyles, 48 ​​ans, s’est déplacé dans la ligne de mire.





Alex Apati, du bookmaker Ladbrokes, a déclaré : « En ce qui concerne les parieurs, Matt Hancock a toutes les chances d’être couronné roi de la jungle.

“En fait, seule Jill Scott a été plus populaire dans les paris.”

Matt, 44 ans, n’a attiré que 7,3% moins de dosh que Jill, 35 ans, et est cinq fois plus populaire auprès des parieurs que le comédien Seann Walsh, 36 ans.

En atterrissant à l’aéroport de Brisbane hier, la fiancée de Jill, Shelly Unitt, a insisté sur le fait que, pour la Lionne, c’était juste la participation qui comptait.

Shelly a déclaré: «Je pense que Jill en tire un bon buzz, même si j’entends dire qu’elle est la grande favorite pour gagner.

“Je suis juste fière d’elle d’être là où elle est maintenant. Elle serait reconnaissante, humble et extatique, mais elle n’est pas là pour gagner. Il s’agit de l’expérience.

Avant l’expulsion, Matt, le député de West Suffolk, sera désélectionné en tant que chef de camp et devra abandonner sa chaise rouge.

“Matt passe des vacances absolues ici”

Il devra laver la vaisselle et nettoyer le mannequin après avoir perdu le poste le plus élevé. Mais la rétrogradation intervient après avoir passé une journée à la plage avec les gagnantes du procès Unfair Funfair Jill et Sue Cleaver, 59 ans.

Après une série de défis macabres, leurs noms ont été tirés au sort dans une tombola par les hôtes Ant McPartlin – qui fête son anniversaire aujourd’hui – et Declan Donnelly, tous deux âgés de 47 ans.

Le trio a remporté un barbecue de luxe sur le sable blanc de la Gold Coast.

Seann a répondu: «Matt passe des vacances absolues ici. Assis sur cette chaise, dort dans ce lit, puis va à la plage pour la journée.

Boy George, 61 ans, a ri: “Puis-je simplement vous interrompre – il doit toujours être Matt Hancock.”

Matt a dit à Jill: “Tu mérites vraiment, vraiment ça après ce que tu as traversé. Et le fait que tu as tellement faim.

Arrivé à la plage et voyant le barbecue installé, Matt s’est exclamé : « Avez-vous vu la taille de ces crevettes ? Délicieuse!”

Jill a déclaré: «Même juste pour voir du beurre! Oh mon dieu, de la vraie nourriture! Vous vous sentez un peu coupable à chaque bouchée.

À leur retour au camp, leurs collègues célébrités étaient impatients de découvrir à quoi ressemblait la balade à la plage.

Matt a déclaré: «Ils nous ont emmenés près de la côte. Nous sommes allés à la plage et tout était magnifique.

En savoir plus sur le soleil QUATRE AVERTIS Je suis un voyageur temporel de 2671 – voici 4 dates où de “grandes choses” se produiront ENFANT VOUS PAS Je suis un voyageur irlandais – tous les enfants sont beaux mais les miens sont tout simplement incroyables

“Ensuite, ils ont fait un barbecue là-bas – un gros tas de saucisses et de steak.”

Jill a avoué: «J’avais deux sandwichs à la saucisse. Je me sens mal de le dire. Le reste du camp a réussi à faire griller de l’anguille pour le dîner après avoir réussi leur propre essai.

Rex

Rex