Les résidents des foyers de soins seront autorisés à serrer dans leurs bras et à tenir la main de leurs proches ce Noël selon de nouvelles règles de visite assouplies.

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui que des tests de masse seront utilisés pour permettre aux familles de visiter des maisons de soins et même de renoncer à la distance sociale avec leurs proches.

Après des mois de visites strictement réglementées, se déroulant principalement sur des écrans ou à l’extérieur, la mise à jour sera une lueur d’espoir pour des centaines de milliers de familles à travers l’Angleterre.

Dans son nouveau conseil, le ministère de la Santé a déclaré: « Si un visiteur a un test négatif, porte un EPI approprié et suit d’autres mesures de contrôle des infections, il peut alors être possible pour les visiteurs d’avoir un contact physique avec leur être cher, par exemple en fournissant soins personnels, main dans la main et câlin.

Les responsables préviennent que ces visites, et en particulier les contacts physiques les uns avec les autres, augmenteront le risque de transmission du Covid-19, mais cela ne sera pas interdit.

Les foyers eux-mêmes seront autorisés à établir leurs propres règles sur de nombreux aspects de la visite.

Cependant, les ministres ne sont toujours pas assez à l’aise pour permettre aux résidents âgés de retourner dans la communauté et ont déclaré que les sorties hors du domicile ne devraient être autorisées que pour les résidents de moins de 65 ans.