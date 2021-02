Tout sur le verrouillage semble et se sent différent maintenant.

Parce que depuis que j’ai reçu mon vaccin, je sais que les câlins avec ma famille sont à portée de main et que la liberté est à l’horizon.

J’étais réveillé à 4h30 le jour du jab parce que j’étais tellement excité – et un peu nerveux.

Mais tout s’est si bien passé qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

Mon amie Sheila, qui est dans ma bulle, m’a emmené jusqu’à la porte du Catrin Finch Center de l’Université Glyndwr, à Wrexham.

Et je voulais donner à chaque personne que j’ai rencontrée là-bas une médaille car ils étaient si gentils, attentionnés et prévenants.







J’ai apporté mes factures de services publics et mon laissez-passer d’autobus au cas où ils auraient besoin d’une pièce d’identité.

Mais je n’ai pas pu remplir un formulaire parce que mes lunettes étaient embuées avec mon masque et j’avais oublié la loupe dont j’avais besoin pour soigner ma maladie maculaire.

Dès que j’ai dit à un volontaire: «Excusez-moi, poppet», elle s’est levée pour m’aider. Elle m’a lu les questions, alors j’avais juste besoin de cocher des cases.

Alors que je suivais les flèches sur les murs et les taches sur le sol jusqu’à ma petite station de piqûres, un homme adorable a reconnu que je ne pouvais pas tenir longtemps et s’est assuré que j’avais un siège.

J’adore bavarder partout où je vais, alors j’ai découvert que les volontaires étaient là de 8h à 14h avant d’aller à l’hôpital pour commencer un autre quart de travail.

Bénissez-les de se lever tôt un dimanche alors que tout le monde apprécie un mensonge.

L’infirmière qui m’a donné mon jab était sortie de sa retraite. Je lui en suis tellement reconnaissant.

Et quand j’ai vu une pancarte pour une cuisine, j’ai demandé à l’agent de sécurité s’ils faisaient des fesses au bacon.

Je pense que, par le plissement de ses yeux, il a essayé de cacher un rire quand j’ai demandé.







Malheureusement, il n’y avait pas de butins de bacon là-bas, mais il a gentiment indiqué une station-service à proximité où ils étaient en vente.

J’étais entré et sorti en 20 minutes, et 15 d’entre eux ont été passés simplement assis.

Tous ceux qui se sont portés volontaires ont contribué à rendre l’expérience si agréable et efficace. Ce sont des diamants en cette période sombre.

Quand je suis sorti, je me suis senti étrange mais vraiment ému. J’ai pris une grande bouffée d’air frais et, si j’avais eu une meilleure paire de jambes sur moi, j’aurais sauté haut et frappé l’air parce que j’étais si heureuse.

Je rêve de ce moment depuis le 9 mars de l’année dernière.

Sachant que chaque jour me rapproche de câliner ma famille et de voyager pour les revoir, je me sens cent fois mieux.

Je ne rêve pas de grandes choses comme partir en vacances.

Ce sont les petites choses qui me manquent, comme s’asseoir dans l’une des chaises de ma voisine Nia dans son jardin pour prendre un café et discuter, visiter la maison de mon amie Sue ou prendre une tasse de thé dans un café en plein air pour regarder les gens.

Mon deuxième coup est en mai et ce sera en juin ou en juillet lorsque je me sentirai en sécurité pour sortir.

Puis j’éclaterai dans la chanson et chanterai: « Je ne m’arrête pas maintenant ».

J’ai célébré le coup en demandant à ma petite-fille Caitlin de m’acheter des barres de chocolat Aero.

J’ai senti que je voulais manger des bulles après avoir été dans une pendant si longtemps.

Mais quand ils sont arrivés, chacune des quatre barres avait la taille d’un seul doigt Twix et ne durait que trois bouchées.

J’ai été terriblement déçu.

Donc, sur la liste de courses de la semaine prochaine, j’en ai commandé 28.

Un accident de zoom m’a mis dans l’hystérie









Regarder l’avocat américain transformé en chat par un truc de filtre sur Zoom m’a fait rire de la tête.

Je sais ce que le juge a ressenti parce que les fils de Robbie, Charlie et Freddie, me font exactement la même chose.

Une minute je parle à mes adorables petits-fils, la suivante je discute avec un lapin ou un cochon.

Ils jouent toujours des tours à leur pauvre vieille nana.

Ils savent que je ne sais pas quel bouton arrêter FaceTime, alors soudainement, ils s’arrêtent et prétendent que l’écran s’est figé.

Mais je suis sur eux maintenant.

Quand ils sont immobiles, je dis: «Je parie que je peux vous faire rire».

En quelques secondes, les coins de leur bouche se contractent et le jeu est terminé.

Manquer ces moments amusants en famille







Je ne suis pas allé chez notre Robert depuis plus d’un an et je suis impatient de revenir en toute sécurité.

En plus de le serrer dans mes bras, sa femme Sarah et leurs garçons à l’infini, j’adorerai voir quatre murs différents.

J’espère que nous irons aux immenses Marks and Spencer près de leur maison.

La dernière fois que j’y étais avec eux, Freddie a dit: «J’ai une bonne idée – pourquoi ne pas te mettre dans le chariot et je peux te faire rouler?».

Si j’avais pu, je l’aurais fait.

J’ai toujours résisté à leur suggestion d’acheter un scooter de mobilité parce qu’ils sont trop gros, je vais donc probablement emmener quelqu’un à proximité.

Et je n’ai jamais appris à conduire, donc je vais probablement m’accrocher directement à un arrêt de bus ou obtenir un billet pour excès de vitesse.

J’accepterai que j’aurai besoin d’un fauteuil roulant si nous sortons et savons que les garçons me secoueront jusqu’à ce que je sois étourdi.

Nul doute qu’ils me conduiront au rayon lingerie et me gareront au beau milieu d’une exposition des sous-vêtements les plus racés qu’ils puissent trouver.

Je n’ai aucune idée terrestre d’où ils tirent leur sentiment de malice.

Le Brexit prend le biscuit

Le Brexit a frappé les Britanniques à l’étranger là où ça fait vraiment mal – dans leurs boîtes à biscuits.

J’ai fait un appel d’urgence à mon amie Beryl pour l’exhorter à mettre nos crèmes à la crème, digestifs et thés riches préférés sur sa liste de courses cette semaine.

Pendant qu’elle y était, je lui ai suggéré de mettre aussi des sachets de thé sur sa liste. Beryl a déclaré: « Je n’ai pas besoin de sachets de thé – j’en ai 240. »

J’ai dit: « Cela n’a pas d’importance, vous en aurez bientôt 480. »

Nous savons tous les deux que nous sommes des démons sans notre thé du matin.

Une nouvelle plus alarmante est qu’au Pays de Galles, les supermarchés ne vendent pas de culottes parce qu’ils disent qu’elles ne sont pas essentielles.

Où dois-je envoyer ma lettre pour expliquer que, pour les femmes d’un certain âge, des mémoires complets sont très certainement essentiels.

Bien sûr, il en va de même pour Tena Ladies.

Sinon, que ferais-je? Porter une couche en éponge géante avec deux grandes épingles?