Les Californiens sont invités à continuer à économiser l’énergie alors que la chaleur extrême et la menace de pannes d’électricité se poursuivent

L’opérateur de réseau californien a exhorté les consommateurs à économiser de l’énergie pour une huitième journée consécutive mercredi, mais l’État a jusqu’à présent évité les pannes de courant alors qu’il est aux prises avec une vague de chaleur qui recouvre la région frappée par la sécheresse.

Les 39 millions d’habitants de l’État ont été avertis mardi que la demande – dont une partie provenait de personnes qui augmentaient la climatisation – pourrait dépasser l’offre alors que les températures dans de nombreuses régions dépassaient les 38 ° C.

L’opérateur de système indépendant de Californie (CAISO), qui supervise le réseau électrique, a émis une alerte d’alimentation d’urgence de niveau 3 – une étape en dessous ordonnant aux services publics de commencer à faire tourner les pannes pour alléger la pression sur le système. Cette décision lui a permis de puiser dans des sources d’énergie de secours.

La demande a gonflé en fin d’après-midi et jusqu’au mardi soir, avant de chuter à la tombée de la nuit et la fermeture des entreprises, puis de chuter brutalement après que CAISO a envoyé un message sur son application pour téléphone mobile suppliant les clients de réduire leur utilisation, avertissant que “des coupures de courant peuvent survenir à moins que vous n’agissiez.”

Le CAISO a déclaré que le pic de la demande d’électricité a atteint mardi 52 061 mégawatts, bien au-dessus du précédent record de 50 270 mégawatts établi en juillet 2006.

L’alerte Stage 3 s’est terminée à 20h sans interruptions tournantes majeures. CAISO a tweeté que “la conservation des consommateurs a joué un rôle important dans la protection de la fiabilité du réseau électrique”.

A 20 heures, le gestionnaire de réseau a mis fin à son Energy Emergency Alert (EEA) 3 sans délestage pour la nuit. La conservation des consommateurs a joué un rôle important dans la protection de la fiabilité du réseau électrique. Merci Californie ! —@California_ISO

Le CAISO a continué d’exhorter les consommateurs à économiser l’énergie mercredi soir lorsque le soleil se couche et que l’énergie solaire cesse de fonctionner. Le solaire a fourni environ un tiers de l’électricité du réseau en milieu de journée mardi, mais rien la nuit.

Bien qu’il n’y ait pas eu de coupures de courant sur de vastes zones, quelque 35 700 personnes ont perdu l’électricité dans la Silicon Valley et dans les régions du sud et de l’intérieur de la Bay Area.

La plupart des pannes étaient liées à la chaleur, a déclaré mardi soir Jason King de Pacific Gas & Electric. Il n’y avait aucun mot sur quand le pouvoir reprendrait.

La chaleur continue

Les États occidentaux sont aux prises avec l’une des vagues de chaleur de septembre les plus chaudes et les plus longues jamais enregistrées. Les températures ont commencé à monter en flèche la semaine dernière et le National Weather Service a averti qu’une chaleur dangereuse pourrait se poursuivre jusqu’à vendredi, atteignant le milieu des années 40 Celsius dans les parties intérieures de l’État.

La capitale de l’État de Californie, Sacramento, a atteint un record absolu mardi de 46,7°C, battant un record vieux de 97 ans. Six endroits dans la région de la baie de San Francisco et sur la côte centrale ont établi des températures maximales record de tous les temps, dont Santa Rosa avec 46 °C.

Un panneau de banque affiche une température de 116 F (46,7 C) à Sacramento mardi, brisant un record de chaleur vieux de 97 ans dans la ville. (Rich Pedroncelli/Associated Press)

Les responsables du comté de Sacramento ont utilisé les halls climatisés de certains de leurs bâtiments publics comme centres de refroidissement pour les personnes n’ayant nulle part où aller et ont offert un transport gratuit aux personnes qui ne pouvaient pas s’y rendre.

Les responsables ont même distribué des bons de motel à certains sans-abri dans le cadre d’un programme qu’ils réservent normalement pour l’hiver.

Dans les immeubles de bureaux de l’État, les thermostats ont été réglés à 29 °C à 17 h 00 pour économiser l’électricité.