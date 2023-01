Les Californiens se préparent à plus de pluie, de neige et d’inondations potentielles

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les Californiens se sont préparés lundi pour la dernière d’une série de puissantes tempêtes qui ont fermé des écoles, renversé des arbres, inondé des routes et laissé des dizaines de milliers de personnes sans électricité.

Les écoles ont été fermées dans les districts des comtés de Sacramento et de Sonoma en raison de la tempête. Sacramento City Unified a annulé l’école après que six campus se soient retrouvés sans électricité. Plus de 36 000 clients sont restés sans électricité tôt lundi, contre plus de 350 000 un jour plus tôt après que des rafales de 60 mph (97 km/h) ont renversé des arbres dans des lignes électriques, selon le district municipal de Sacramento.

Des évacuations étaient en cours dans le comté de Santa Cruz avec la rivière San Lorenzo au stade d’inondation, ont indiqué des responsables. Dimanche soir, le comté de Santa Clara a émis des avertissements d’évacuation pour plusieurs zones.

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – des tempêtes qui sont de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique et sont capables de laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige. La pluie et la neige attendues au cours des prochains jours surviennent après que la Californie a déjà été frappée par des tempêtes qui ont coupé l’électricité la semaine dernière à des milliers de personnes, inondé des rues et battu le littoral avec de fortes vagues.

Le président Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour la Californie afin de soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, dont Sacramento, Santa Cruz et Los Angeles.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que 12 personnes sont mortes à la suite de conditions météorologiques violentes au cours des 10 derniers jours, et il a averti que les tempêtes de cette semaine pourraient être encore plus dangereuses. Il a exhorté les gens à rester à la maison

La première des tempêtes les plus récentes et les plus fortes a incité le service météorologique à émettre une veille d’inondation pour une large bande du nord et du centre de la Californie, avec 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de pluie attendue jusqu’à mercredi dans la région déjà saturée de Sacramento. collines.

Dans la région de Los Angeles, les conditions orageuses devaient revenir lundi, avec un potentiel allant jusqu’à 20 centimètres dans les contreforts. De fortes vagues étaient attendues jusqu’à mardi, avec de grosses vagues sur les plages orientées à l’ouest.

Depuis le 26 décembre, San Francisco a reçu plus de 10 pouces (25 centimètres) de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire dans l’est de la Sierra, a reçu près de 10 pieds (3 mètres) de neige, a rapporté le National Weather Service.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en cours en Californie, mais elles ont aidé.

Le climatologue d’État Michael Anderson a déclaré lors d’une conférence de presse samedi soir que les responsables surveillaient de près la tempête de lundi et une autre derrière et surveillaient trois autres systèmes plus loin dans le Pacifique.

The Associated Press