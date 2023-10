Les Californiens plaident coupables dans un stratagème national de vol de convertisseur catalytique de 600 millions de dollars

SACRAMENTO, Californie (AP) — Trois membres d’une famille californienne ont plaidé coupables lundi de complot pour leur rôle dans un réseau qui a expédié pour 600 millions de dollars de convertisseurs catalytiques volés de la Californie au New Jersey, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Les frères Tou Sue Vang, 32 ans, et Andrew Vang, 28 ans, ainsi que leur mère, Monica Moua, 58 ans, faisaient partie d’un « réseau national de voleurs, de revendeurs et de transformateurs » qui ont fourni les dispositifs anti-smog volés à un métal. raffinerie pour plus de 600 millions de dollars, selon un communiqué du bureau du procureur américain.

Vingt et une personnes de Californie et du New Jersey ont été inculpées dans cette affaire, ont indiqué les procureurs. Les trois membres de la famille Sacramento ont plaidé coupables de complot en vue de transporter les appareils en échange de plus de 38 millions de dollars.

Tou Sue Vang a également plaidé coupable à 39 chefs d’accusation liés au blanchiment d’argent, ont indiqué les procureurs.

Les pots catalytiques sont facilement volés et contiennent des métaux précieux, notamment du platine.

« Certains de ces métaux précieux ont plus de valeur par once que l’or, et leur valeur a augmenté ces dernières années », a déclaré le bureau du procureur américain. «Le prix des pots catalytiques sur le marché noir peut dépasser 1 000 dollars pièce.»

La Californie représente 37 % des réclamations pour vol de pots catalytiques à l’échelle nationale, avec environ 1 600 vols signalés chaque mois, ont indiqué les procureurs fédéraux.

