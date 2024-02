Les Californiens n’ont pas à passer une vérification d’antécédents à chaque fois qu’ils achètent des balles, selon les règles du juge

SACRAMENTO, Californie (AP) — Les résidents de Californie n’ont pas à payer ni à passer une vérification d’antécédents chaque fois qu’ils achètent des balles, a statué un juge fédéral.

La décision rendue mardi par le juge de district américain Roger Benitez a pris effet immédiatement. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a demandé mercredi à Benitez de retarder la décision afin de lui donner le temps de faire appel de la décision. On ne sait pas si Benitez accédera à cette demande.

De nombreux États, dont la Californie, obligent les gens à vérifier leurs antécédents avant de pouvoir acheter une arme à feu. La Californie va encore plus loin en exigeant une vérification des antécédents, qui coûte 1 $ ou 19 $ selon l’éligibilité, chaque fois que les gens achètent des balles. Quelques autres États exigent également une vérification des antécédents pour l’achat de munitions, mais la plupart autorisent les gens à acheter une licence valable pour quelques années.

La loi californienne vise à aider la police à retrouver les personnes qui possèdent illégalement des armes à feu, comme les criminels condamnés, les personnes souffrant de maladies mentales et celles condamnées pour violence domestique. Parfois, ils commandent des kits en ligne et assemblent des armes chez eux. Les armes n’ont pas de numéro de série et sont difficiles à suivre pour les forces de l’ordre, mais les personnes qui les possèdent se présentent lors des vérifications d’antécédents lorsqu’elles tentent d’acheter des balles.

Benitez a déclaré que la loi californienne viole le deuxième amendement de la Constitution américaine car si les gens ne peuvent pas acheter de balles, ils ne peuvent pas utiliser leurs armes pour se défendre. Il a critiqué le système automatisé de vérification des antécédents de l’État, qui, selon lui, a rejeté environ 11 % des candidats, soit 58 087 demandes, au cours du premier semestre 2023.

“Combien des 58 087 personnes avaient besoin de munitions pour se défendre contre une menace criminelle imminente et combien se préparaient simplement pour un événement sportif, nous ne le saurons jamais”, a écrit Benitez. “Ce que l’on sait, c’est que dans presque tous les cas, les 322 personnes rejetées chaque jour se voient refuser la permission d’exercer librement leur droit au titre du deuxième amendement – un droit auquel nos fondateurs ont ordonné de ne pas porter atteinte.”

Bonta avait fait valoir que les progrès technologiques – notamment l’achat d’armes fantômes, d’armes à feu sans numéro de série, sur Internet – nécessitaient une nouvelle approche pour faire respecter les lois sur les armes à feu. Benitez a rejeté cet argument, citant une récente décision de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle établir une nouvelle norme pour interpréter les lois sur les armes à feu. La décision indique que les lois sur les armes à feu doivent être conformes à la tradition historique du pays en matière de réglementation des armes à feu. Benitez a statué qu’il n’y avait aucun historique de vérification des antécédents pour les achats de munitions.

« Les États auraient pu résoudre le problème des citoyens armés dangereux de cette manière, mais ils ne l’ont pas fait », a écrit Benitez. « Lorsque les États ont répondu à cette préoccupation, ils l’ont fait en saisissant ultérieurement les armes à feu des individus plutôt que d’empêcher à l’avance l’acquisition de munitions par tous les individus. »

Bonta a déclaré que la décision de Benitez mettait en danger la sécurité publique.

“Ces lois ont été mises en place comme garantie et comme moyen de protéger la population californienne – et elles fonctionnent”, a déclaré Bonta. “Nous agirons rapidement pour corriger cette erreur dangereuse.”

Chuck Michel, président et avocat général de la California Rifle & Pistol Association, a déclaré que l’exigence californienne d’une vérification des antécédents de tous les achats de munitions “n’a rendu personne plus en sécurité”.

“Mais cela a rendu beaucoup plus difficile et coûteux pour les propriétaires d’armes respectueux de la loi d’exercer leur droit au titre du deuxième amendement de se défendre et de défendre leur famille”, a-t-il déclaré.

La Californie possède certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays. Beaucoup d’entre elles sont contestées devant les tribunaux à la lumière des nouvelles normes fixées par la Cour suprême des États-Unis.

Benitez a déjà abrogé deux autres lois californiennes sur les armes à feu – dont une qui magazines détachables interdits qui contiennent plus de 10 balles et un autre qui interdit la vente de armes de style assaut. Ces décisions ont fait l’objet d’un appel. D’autres lois contestées incluent les règles exigeant que les magasins d’armes disposent de systèmes de surveillance numérique et restreignant la vente d’armes de poing neuves.