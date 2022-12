Les Californiens noirs pourraient obtenir 3,9 millions de rands chacun en réparations pour racisme

En 2020, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a formé un groupe de travail pour décider de la meilleure manière pour l’État d’administrer les réparations aux résidents noirs.

Le groupe de travail a proposé de fournir plus de 223 200 $ pour chaque résident admissible. C’est l’équivalent de 3,9 millions de rands.

Les détails de la proposition seront décrits plus en détail en décembre, puis envoyés au gouverneur pour approbation.

Les Américains débattent depuis longtemps de la question de savoir si les citoyens noirs devraient ou non recevoir une subvention monétaire ou un autre avantage comme moyen de reconnaître – et comme tentative de corriger – les décennies de racisme systémique qui ont perpétué la nation. écart de richesse raciale. Mais en 2023, la Californie s’attaquera de front à ce problème complexe.

Une spéciale force d’intervention créé par le gouverneur Gavin Newsom a présenté une proposition révolutionnaire qui vise à uniformiser les règles du jeu pour les résidents noirs de Californie. L’équipe d’experts recommande que chaque Californien descendant d’Afro-Américains libres ou réduits en esclavage vivant aux États-Unis avant la fin du XIXe siècle reçoive 223 200 $ en réparations.

Cela représente environ 3,9 millions de rands.

Le chiffre a été déterminé en mesurant l’écart de richesse en matière de logement pour les citoyens noirs et blancs de Californie entre 1933 et 1977 – les années précédant La loi de 1977 sur la discrimination financière dans le logement – ce qui équivaut à un montant stupéfiant de 569 milliards de dollars. Bien que l’État ait déterminé le montant en dollars qu’il demande pour les réparations, on ne sait toujours pas comment les paiements ou les subventions seraient distribués aux résidents éligibles.

La proposition est l’une des premières du genre et devrait devenir l’un des programmes de réparations les plus importants jamais réalisés aux États-Unis si elle est adoptée. Une fois que le groupe de travail spécial aura affiné sa proposition en décembre, le dossier sera ensuite envoyé à la législature de l’État, puis finalement au bureau de Newsom au cours de l’année prochaine.

“Nous envisageons des réparations à une échelle qui est la plus importante depuis la reconstruction”, a déclaré le Dr Jovan Scott Lewis, professeur à l’Université de Californie à Berkeley et membre du groupe de travail californien sur les réparations. dit au New York Times sur l’initiative.

Les militants, les éducateurs et les décideurs politiques ont été particulièrement délibérés pour explorer différentes façons de remédier aux disparités économiques de la structure socio-économique américaine dans les années qui ont suivi les troubles civils déclenchés par le meurtre de George Floyd – une action qui a conduit à un vague massive de manifestations qui a forcé le pays à confronter son histoire d’injustice raciale. Cependant, peu de dirigeants ont présenté des propositions d’une portée aussi vaste que celle produite par le groupe de travail spécial de la Californie.

La proposition de réparation pourrait aider les Californiens noirs à accéder à la propriété

Selon la California Housing Finance Agency, les Noirs américains ont le taux d’accession à la propriété le plus bas dans l’état. Cette disparité s’enracine dans politiques de logement injustes comme la ségrégation et la redlining qui remontent à plusieurs décennies – mais la proposition présentée par le groupe de travail spécial de Newsom est destinée à aider à combler cet écart.

Dans un espace séparé étude de logement du Public Policy Institute of California, il est révélé qu’en 2019, le taux de propriété des Noirs de l’État était de 36,8%, tandis que le taux des ménages blancs était nettement plus élevé à 63,2%. Parce que “la valeur nette du logement constitue la majorité de la richesse des familles à revenu faible et moyen”, indique le rapport, les écarts dans le taux d’accession à la propriété n’ont fait que contribuer davantage à l’inégalité de la richesse dans l’État.

Et ce fossé n’a fait qu’être exacerbé depuis le début de la pandémie, car une forte demande a entraîné des valeurs immobilières tout aussi élevées dans toute la Californie. Bien que les prix des maisons aient a commencé à tomber à travers l’État, de nombreux résidents noirs de Californie restent prix de l’accession à la propriété – et passent également à côté d’un élément clé de la création d’une richesse générationnelle.

Si la proposition de réparation est adoptée, elle pourrait aider de nombreux résidents noirs éligibles à payer un acompte pour une maison – une tâche monumentale étant donné que la valeur typique de la maison de l’État est de 765 495 $, le plus les données actuelles de Zillow suggèrent. Cela signifie que l’argent disponible nécessaire pour un acompte standard de 20 % sur une hypothèque conventionnelle de 30 ans pour une maison californienne typique serait bien supérieur à 150 000 $.

D’autres États américains ont également accordé des réparations à leurs électeurs noirs

Alors que la proposition californienne étend sa portée, le bureau de Newsom a l’avantage de pouvoir étudier des exemples de programmes de réparation ailleurs aux États-Unis.

À Evanston, dans l’Illinois, la banlieue intérieure située directement au nord de Chicago, un groupe de 16 résidents noirs a été sélectionné pour recevoir des subventions de 25 000 $ via le gouvernement de la ville soutenu et financé Programme de logement réparateur de réparations. Pour être admissibles, les récipiendaires devaient avoir vécu à l’âge adulte dans la ville à un moment donné entre 1919 et 1969.

Rue Simmons, un ancien membre du conseil municipal d’Evanston et l’architecte du programme de réparations qui travaille maintenant sur des programmes similaires à travers le pays, dit Insider plus tôt cette année que l’initiative était “une étape incroyable” et qu’il est dommage que “la politique publique ordinaire n’ait pas corrigé” les “erreurs historiques” de la ville.

Alors que la conversation sur les réparations se répand, les législateurs de plusieurs autres villes américaines discutent également de politiques similaires à celles d’Evanston et de Californie. À Saint-Louis, le maire Tishaura Jones a nommé une commission des réparations qui a l’intention de présenter une proposition visant à “commencer à réparer les torts qui ont été infligés” par l’injustice raciale dans l’un des pays les plus villes ségréguées.

La commission sera composée de neuf membres divers qui résident tous à Saint-Louis, la ville rapports. Le groupe “explorera l’histoire des méfaits liés à la race” à Saint-Louis, ainsi que “révélera les manifestations actuelles de cette histoire”. Une fois qu’ils seront arrivés à une conclusion, ils proposeront la meilleure façon de gérer les fonds et les ressources pour les résidents noirs de la région.

“Les personnes les plus proches des problèmes sont les plus proches de la solution”, a déclaré Jones dans un Sortie de décembre. “J’ai hâte d’examiner le travail de cette commission pour tracer une voie qui restaure la vitalité des communautés noires dans notre ville après des décennies de désinvestissement. Nous ne pouvons pas réussir en tant que ville si la moitié est autorisée à échouer.”