Les Californiens invités à économiser de l’énergie au milieu d’une vague de chaleur brutale

LOS ANGELES (AP) – Les Californiens étouffés par la vague de chaleur qui s’allonge dans l’Ouest ont été invités à réduire la climatisation et à réduire à nouveau la consommation d’électricité pendant les heures critiques vendredi pour éviter de stresser le réseau électrique de l’État qui pourrait entraîner des pannes de courant.

Il s’agissait du troisième jour consécutif de demandes de l’opérateur du réseau électrique de l’État pour des réductions volontaires en fin d’après-midi et en soirée afin d’équilibrer l’offre et la demande alors que des millions d’habitants subissaient des températures à trois chiffres.

L’opérateur du système indépendant de Californie a déclaré que plusieurs générateurs ont été mis hors service en raison de la chaleur extrême, ce qui a resserré l’approvisionnement en énergie.

La demande d’électricité a atteint jeudi un pic de 47 357 mégawatts, le plus élevé depuis septembre 2017. Cal ISO a attribué la conservation et la réduction de l’utilisation commerciale au maintien de la stabilité du réseau.

“La principale préoccupation concerne désormais les températures encore plus élevées prévues pour dimanche, lundi et mardi, avec des charges projetées atteignant plus de 49 000 mégawatts mardi”, a déclaré Cal ISO dans un communiqué.

En août 2020, une vague de chaleur record a provoqué une augmentation de la consommation d’énergie pour la climatisation qui a surchargé le réseau. Cela a provoqué deux nuits consécutives de coupures de courant, affectant des centaines de milliers de clients résidentiels et commerciaux.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mercredi une urgence pour augmenter la production d’énergie et assoupli les règles visant à réduire la pollution de l’air et les gaz à effet de serre. Il a souligné le rôle que jouait le changement climatique dans la vague de chaleur.

“Septembre a démarré de manière fulgurante dans l’Ouest avec des températures record et des incendies qui devraient s’étendre et s’installer dans cette partie du pays ce week-end de la fête du Travail”, a déclaré le National Weather Service.

L’auteur Stephanie Solomon, 33 ans, a apporté sa tortue de compagnie avec une piscine portable pour bébé avec un parapluie miniature pour la garder au frais tout en vendant des livres pour enfants au Huntington Beach Pier.

« Il fait vraiment chaud ici aujourd’hui. Eh bien, Penelope Joy est une tortue du désert, donc je pense qu’elle est la seule qui profite vraiment de cette chaleur aussi chaude qu’elle l’est aujourd’hui », a déclaré Solomon, alors que les surfeurs et les nageurs cherchaient refuge dans l’océan en contrebas.

Solomon a dit qu’elle était consciente de la situation électrique et que sa climatisation était éteinte pendant son absence. Mais elle prévoyait de l’activer par téléphone lors de son retour à la maison pour “s’assurer qu’il fait beau et frais là-dedans”.

Ce n’était pas une option pour certains lorsque les températures ont atteint les années 90 mardi dans le Colorado. Environ 22 000 clients de Xcel Energy n’ont pas pu augmenter leur climatisation après avoir reçu des messages indiquant que les thermostats étaient temporairement verrouillés.

Les clients s’étaient inscrits à un programme permettant au service public de les ajuster à quatre degrés au-dessus du réglage précédent lorsque la demande d’électricité est élevée, a indiqué la société.

Habituellement, les clients peuvent choisir d’annuler les ajustements, mais la société a déclaré que cela n’était pas autorisé en raison d’une urgence due à une perte inattendue de production d’électricité et de chaleur.

Un client, Christopher Empson, a déclaré que son thermostat était verrouillé à 81 degrés (27,2 degrés Celsius). Il a dit qu’il n’avait aucun souvenir de s’être inscrit au programme et qu’il souhaitait qu’il y ait plus de communication sur ce que l’entreprise avait le pouvoir de faire.

“J’étais un peu pris au dépourvu”, a-t-il déclaré, et “il y a des gens qui, si leur thermostat se verrouille, cela peut être la vie ou la mort.”

Les « Flex Alerts » de la Californie incitent à la conservation entre 16 h et 21 h, les heures où la production d’énergie solaire diminue. L’opérateur du réseau exhorte les gens à utiliser les gros appareils électroménagers, à recharger les voitures électriques et à refroidir leur maison plus tôt dans la journée, puis à monter les thermostats à 78 degrés (25,5 degrés Celsius) ou plus.

“La mesure de conservation la plus efficace n ° 1 est de régler les thermostats à 78 ou plus” car les climatiseurs sont les plus gros consommateurs d’électricité en été, a déclaré Anne Gonzales, porte-parole de l’opérateur du réseau, dans un e-mail.

“Nous avons traditionnellement demandé 78 degrés, car cela a un bon effet sur notre demande et est toujours confortable pour permettre aux consommateurs de participer facilement”, a-t-elle déclaré. “Nous demandons toujours aux consommateurs de le fixer plus haut, s’ils le peuvent et si la santé le permet.”

Maintenir des températures trop basses peut faire fonctionner les climatiseurs en permanence, a ajouté Jay Apt, professeur au Carnegie Mellon University College of Engineering.

“Si vous réglez ce chiot trop bas, il va courir tout le temps”, a déclaré Apt. “Cela va faire deux choses, la première est que cela va utiliser énormément d’énergie et la seconde est que cela ne va pas donner de temps de récupération.”

L’objectif est de permettre aux unités de s’allumer et de s’éteindre, a déclaré Apt, et 78 degrés est une estimation approximative du point idéal qui peut varier en fonction de l’isolation d’un bâtiment.

En Californie, les clients de Pacific Gas & Electric, le plus grand service public du pays, peuvent se porter volontaires pour laisser l’entreprise contrôler leurs thermostats connectés à Internet pendant les vagues de chaleur. Le programme ajuste automatiquement l’horaire du thermostat afin qu’il consomme moins d’énergie pendant les périodes de pointe.

Les clients peuvent obtenir 75 $ pour leur participation et peuvent s’en retirer en changeant simplement leur thermostat à une température différente. La société ne verrouille pas les thermostats, a déclaré la porte-parole de PG&E, Katie Allen.

Les villes et comtés de Californie, quant à eux, ouvraient des centres de refroidissement.

“Nous avons ouvert des centres de refroidissement dans le passé, mais cette vague de chaleur semble être la vraie chose”, a déclaré le Dr Ori Tzvieli, responsable de la santé dans le comté de Contra Costa à l’est de San Francisco.

Certains des centres de refroidissement seront spécifiquement destinés aux sans-abri, et une équipe de proximité se rendra également sur place pour distribuer de l’eau aux sans-abri et les informer des ressources disponibles, a déclaré Tzvieli.

Les responsables ont également déclaré que la chaleur aggraverait les effets du smog. Le district de gestion de la qualité de l’air de la région de la baie a émis une alerte aux niveaux malsains de pollution à l’ozone, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques.

___

Garcia a rapporté de Huntington Beach. Les journalistes d’Associated Press Olga R. Rodriguez à San Francisco, Adam Beam et Don Thompson à Sacramento, et Colleen Slevin et Jesse Bedayn à Denver ont contribué à ce rapport.

John Antczak et Eugene Garcia, Associated Press