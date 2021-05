Les Californiens doivent porter des masques jusqu’au 15 juin, même chez les détaillants nationaux

Plus: De plus, Ricky Schroder dit qu’il est désolé pour la tirade anti-masque chez Costco, et les homicides de Golden State ont augmenté en 2020

Je suis Winston Gieseke, rédacteur en chef de la philanthropie et des sections spéciales pour The Desert Sun à Palm Springs, vous apportant les derniers titres du Golden State.

Mais d’abord: connaissez-vous quelqu’un qui souhaite que les nouvelles californiennes soient livrées gratuitement dans sa boîte de réception? Faites-leur savoir qu’ils peuvent s’inscrire via ce lien.

Les nouveaux cas de COVID-19 chutent en Californie

Cela se transforme en une belle tendance: la Californie a signalé beaucoup moins de cas de coronavirus dans la semaine se terminant dimanche, ajoutant seulement 10600 nouveaux cas. Cela représente une baisse de près de 20% par rapport au total de 13 200 de la semaine précédente. Les cas sont tombés dans 36 des 58 comtés de l’État, avec les meilleures baisses dans les comtés de Sacramento, Alameda et Santa Clara.

En outre, la Californie se classait au 50e rang des États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse des données du réseau USA TODAY de l’Université Johns Hopkins.

Toujours dans la semaine se terminant dimanche, le Golden State a signalé avoir administré plus de 2 millions de doses de vaccin, dont 710 393 premières doses. Au cours de la semaine précédente, l’État a administré 1 924 649 doses de vaccin, dont 691 885 premières doses.

Au total, la Californie a signalé avoir administré 35 114 882 doses totales.

Au cas où vous vous demandez ce que cela signifie en termes de mandats de masque, laissez-moi vous le dire.

La Californie n’assouplira pas les règles relatives aux masques avant le 15 juin

Les Californiens entièrement vaccinés devront continuer à porter des couvre-chefs dans la plupart des environnements intérieurs pendant un mois supplémentaire, car l’État a annoncé lundi qu’il attendra jusqu’au 15 juin pour adopter les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention.

De nombreux autres États ont levé leurs exigences en matière de masques la semaine dernière après que le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques à l’extérieur dans la foule et dans la plupart des environnements intérieurs.

Cependant, le Dr Mark Ghaly, secrétaire de la Californie à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré que l’État avait examiné les directives du CDC et avait décidé qu’il était important d’attendre pour les mettre en œuvre.

Dans l’actualité connexe, le Los Angeles Times rapporte que le comté de LA a ordonné à Trader Joe’s, Walmart et d’autres chaînes de ne pas assouplir leurs règles sur les masques.

Le magasin Trader Joe’s de South Pasadena, suivant manifestement les directives nationales, a publié vendredi un panneau indiquant que les acheteurs vaccinés pouvaient entrer dans le magasin sans masque – cependant, cela enfreint les commandes de masques de la Californie.

En conséquence, le directeur de la santé publique du comté de LA a déclaré lundi que les responsables avaient contacté les chaînes de vente au détail pour leur rappeler que les règles imposant le port de masques à l’intérieur s’appliquent toujours dans le Golden State.

« Nos équipes sont en train d’informer toutes les chaînes qui ont fait des annonces à l’échelle nationale qu’elles assoupliraient leurs exigences en matière de masquage » que la politique de masquage obligatoire de la Californie dans les magasins de tout l’État reste en vigueur, a déclaré la directrice de la santé publique du comté de LA, Barbara Ferrer.

«Absolument, des exigences de masquage sont en place ici et partout en Californie», a déclaré Ferrrer. «Cela va donc être assez facile à comprendre pour les entreprises et les clients, les résidents et les visiteurs – car il existe une norme pour l’ensemble de l’État. Et cela exige que nous continuions à porter nos masques jusqu’au 15 juin », a déclaré Ferrer.

Ce qui nous amène à:

Ricky Schroder dit qu’il est désolé pour la tirade anti-masque chez Costco

Entertainment Weekly rapporte que l’ancien enfant star Ricky Schroder a publié une vidéo sur Instagram s’excusant pour la façon dont il a traité un employé de California Costco qui a refusé de laisser l’acteur sans masque entrer dans le magasin dimanche.

L’incident initial, filmé par Schroder et publié sur les réseaux sociaux, montre l’acteur essayant dans un premier temps de convaincre l’employé, un superviseur nommé Jason, que les masques n’étaient plus nécessaires dans le Golden State. Lorsque l’employé tient bon, affirmant que les informations de Schroder ne sont pas exactes, l’acteur semble avoir un effondrement.

« Vous allez écouter ces gens? Ils ont détruit notre économie. Ils détruisent notre état. Et vous allez juste écouter leurs règles? » Schroder demande dans la vidéo, qui a maintenant été vue par plus d’un million de personnes.

Dans sa vidéo d’excuses, Schroder a calmement partagé une explication sur les raisons pour lesquelles il avait agi comme il l’a fait.

« Jason, rien de personnel. Je ne suis pas en colère contre vous ou quiconque dans la même position que vous, qui travaille pour gagner sa vie », a déclaré Schroder. «Je comprends que vous suiviez vos lois et vos règles. J’essayais de faire remarquer les suzerains de l’entreprise et je suis désolé d’avoir dû vous utiliser pour le faire. Et si je vous blesse, je vous présente mes excuses.

Les homicides augmentent de 27% en Californie en 2020 au milieu des fermetures COVID d’écoles et de programmes pour les jeunes

Au milieu d’une pandémie qui a laissé les agences d’application de la loi étirées par des fermetures minces et forcées qui laissaient les jeunes hommes avec peu à faire, la Californie a enregistré une flambée dévastatrice d’homicides en 2020 qui a frappé particulièrement durement les communautés noires et latino-américaines.

Le nombre de victimes d’homicide en Californie a bondi de 27% de 2019 à 2020, à environ 2300, marquant la plus forte augmentation d’une année à l’autre en trois décennies, selon les données préliminaires des certificats de décès du département de la santé publique de Californie.

L’augmentation de la violence meurtrière s’est déroulée dans de larges pans de l’État, urbains et ruraux, et a été vivement ressentie dans la région de la baie de San Francisco. Parmi les 10 comtés les plus peuplés de Californie, les augmentations les plus marquées ont été signalées dans le comté d’Alameda, où les homicides ont augmenté de 57%, suivi de Fresno (44%), Sacramento (36%) et Los Angeles (32%).

Un suspect arrêté en lien avec un incendie de forêt à Los Angeles

Un suspect a été arrêté dimanche en lien avec un incendie de forêt qui a laissé environ 1000 habitants de Los Angeles sous ordre d’évacuation alors que les pompiers protègent les maisons du canyon d’un incendie enfumé qui a traversé une végétation qui n’a pas brûlé depuis un demi-siècle.

« Nous pensons que nous avons la bonne personne », a déclaré le chef du service d’incendie de Los Angeles, Ralph Terrazas, ajoutant que le suspect anonyme avait été arrêté vers 14h30 dimanche.

La cause de l’incendie sur un terrain escarpé et inaccessible près de Topanga State Park a été jugée «suspecte» et continue de faire l’objet d’une enquête, a déclaré le service d’incendie de Los Angeles.

Aucun bâtiment n’a été endommagé et aucun blessé n’a été signalé dans l’incendie de forêt qui s’est déclaré vendredi soir dans les montagnes de Santa Monica. Il s’est développé rapidement samedi après-midi – forçant environ 1000 habitants de la région de Topanga Canyon à fuir leurs maisons.

Dimanche soir, le feu avait carbonisé plus de 2 miles carrés de broussailles et d’arbres. Il n’y a pas eu de confinement.

En Californie, un tour d’horizon des nouvelles des rédactions du réseau USA Today. Contribuant également: Entertainment Weekly, Los Angeles Times, California Healthline. Nous serons de retour dans votre boîte de réception demain avec les derniers titres.

En tant que rédacteur en chef de la philanthropie et des sections spéciales du Desert Sun, Winston Gieseke écrit sur les organisations à but non lucratif, les collectes de fonds et les personnes qui redonnent dans la vallée de Coachella. Contactez-le à winston.gieseke@desertsun.com.