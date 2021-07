Les Californiens divisés au milieu sur l’opportunité de larguer le gouverneur Newsom lors des élections de rappel – sondage – RT USA News

Un nouveau sondage a montré que les électeurs se réchauffent à l’idée de larguer le gouverneur de Californie Gavin Newsom lorsque son élection de rappel aura lieu le 14 septembre.

L’enquête de l’Université de Californie, parrainée par le Los Angeles Times, a révélé que 47 % des « électeurs probables » sont prêts à laisser tomber le gouverneur en faveur de l’un de ses nombreux adversaires, dont l’ancienne star olympique et de télé-réalité Caitlyn Jenner. La moitié des votants probables disent qu’ils ne soutiennent pas les efforts de rappel, mais la différence entre les côtés s’inscrit dans la marge d’erreur de l’étude.

Parmi tous les électeurs inscrits, 36% soutiennent l’effort de rappel, mais le soutien a augmenté à mesure que le vote de rappel se rapproche. Les républicains ont particulièrement critiqué la gestion par Newsom de la pandémie de Covid-19 – le comté de Los Angeles vient de rétablir son mandat de masque – et le GOP compte sur sa base plus motivée pour se présenter et voter que les démocrates, qui sont moins intéressés par un rappel élection.





Aussi sur rt.com

Pas un candidat sérieux ?! Caitlyn Jenner accusée d’avoir renfloué la course du gouverneur de Californie pour filmer la télé-réalité en Australie







Le dernier gouverneur de Californie à être rappelé était Gray Davis, qui commençait tout juste son deuxième mandat lorsqu’il a été démis de ses fonctions et remplacé par l’acteur républicain Arnold Schwarzenegger.

Il n’y a pas d’équivalent de Schwarzenegger dans cette course, cependant, et bien qu’une grande partie des électeurs semblent être sûrs de ne pas soutenir Newsom, il n’y a toujours pas de leader clair parmi ses adversaires.

L’expert conservateur Larry Elder a mené le peloton dans le dernier sondage, avec seulement 18% de soutien. Jenner, qui a sans doute eu la campagne la plus éclatante jusqu’à présent, n’a qu’un soutien de 3%.

Les républicains sont des électeurs minoritaires dans l’État bleu de Californie – seulement un quart des électeurs inscrits y sont républicains – mais les sondeurs du nouveau sondage ont noté qu’ils pourraient avoir des raisons d’être confiants dans les semaines à venir. Ils représentaient un tiers des électeurs qui ont réussi à passer par les options de sélection de l’enquête.





Aussi sur rt.com

Un animateur radio libertaire noir charismatique peut-il être l’homme qui reconquiert la Californie pour les républicains ?







Un sondage réalisé la semaine dernière par l’Emerson College a montré que 43% des électeurs soutenaient les efforts de rappel, avec 48% contre. Avant cela, un sondage de mars de l’Emerson College n’avait montré que 38% de soutien au rappel de Newsom.

Un porte-parole de Newsom a reconnu au Los Angeles Times que les démocrates devaient être plus concernés et se rendre aux urnes à l’automne.

« Ce sondage devrait être un signal d’alarme pour les électeurs démocrates et tous ceux qui ne veulent pas voir un républicain Trump devenir gouverneur de Californie », a-t-il ajouté. Nathan Click a déclaré dans une déclaration à The Hill.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!