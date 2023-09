Les Californiens désapprouvent la Cour suprême dans une proportion de 2 contre 1

Les électeurs californiens désapprouvent le travail de la Cour suprême des États-Unis dans une proportion de 2 contre 1, la décrivant comme trop conservatrice et ses décisions motivées par la politique, selon un nouveau sondage de l’Institut d’études gouvernementales de l’Université de Berkeley, co-parrainé par le Times.

L’enquête menée en ligne à l’échelle de l’État le mois dernier a révélé un fossé marqué en fonction de l’identification du parti de l’électeur.

Dans l’ensemble, 29 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles approuvaient le travail du tribunal tandis que 59 % le désapprouvaient. Mais les Républicains penchaient dans la direction opposée. Quelque 59 % de ceux qui s’identifient comme républicains ont déclaré qu’ils approuvaient le tribunal, tandis que seulement 30 % la désapprouvaient.

En revanche, les démocrates et les partisans du président Biden y étaient fortement opposés. Seuls 13 % des démocrates ont déclaré qu’ils approuvaient la Haute Cour et 78 % la désapprouvaient. De plus, 53 % ont déclaré qu’ils « désapprouvaient fortement » le tribunal.

Il a été demandé aux électeurs de Biden et de Trump de 2020 si le tribunal était trop conservateur. Oui, ont déclaré 76 % des électeurs de Biden. Seuls 7 % des électeurs de Trump étaient d’accord.

Les résultats du sondage californien sont conformes à ceux de sondages nationaux similaires réalisés l’année dernière et reflètent le virage à droite de la Cour suprême après l’arrivée des trois personnes nommées par le président Trump.

Au cours des deux dernières années, le tribunal a invalidé le droit constitutionnel à l’avortement et les politiques d’action positive des universités, élargi le droit aux armes à feu, limité considérablement les réglementations sur le changement climatique et rejeté le plan de Biden d’annuler des millions de prêts étudiants.

Dans toutes ces décisions, les républicains conservateurs nommés par la Cour étaient majoritaires tandis que les trois démocrates libéraux nommés étaient dissidents.

Dans une large mesure, les électeurs californiens interrogés ont déclaré qu’ils estimaient que les décisions du tribunal étaient davantage fondées sur la politique que sur le droit.

Dans l’ensemble, 66 % ont déclaré que les décisions étaient « davantage guidées par les tendances politiques personnelles des juges », tandis que 23 % ont déclaré qu’elles étaient « davantage guidées par la loi et la Constitution ».

Beaucoup de républicains, mais pas la plupart, étaient d’accord. Alors que 50 % ont déclaré qu’ils pensaient que les décisions étaient fondées sur la loi, 41 % ont déclaré qu’elles reflétaient les tendances politiques personnelles des juges.

Avec une marge tout aussi large, les électeurs de l’État ont convenu avec les démocrates du Congrès que la Haute Cour a besoin d’un code d’éthique exécutoire.

Soixante et onze pour cent des personnes interrogées ont déclaré que les juges avaient besoin d’un « code d’éthique applicable ». Quelque 87 % des démocrates étaient d’accord, tout comme 48 % des républicains.

Depuis avril, ProPublica, un groupe d’enquête à but non lucratif, a rendu compte d’une série de voyages de vacances somptueux, gratuits et non divulgués que le juge Clarence Thomas et son épouse, Ginni, ont effectués avec le milliardaire texan Harlan Crow.

Thomas a déclaré qu’il avait considéré les voyages comme une « hospitalité personnelle » offerte par un ami de longue date, qui n’avait pas besoin d’être divulguée. Mais plus tôt cette année, les autorités judiciaires ont révisé les lignes directrices pour préciser que les voyages en avion privé ne sont pas couverts par l’exemption pour « hospitalité personnelle » et doivent être divulgués.

Le juge Samuel A. Alito Jr. a également été la cible de critiques pour avoir effectué un voyage de pêche en Alaska en 2008, payé en partie par Paul Singer, un milliardaire de fonds spéculatifs qui a ensuite remporté un jugement majeur devant la Haute Cour dans une affaire de faillite en Argentine. Alito n’a pas révélé le voyage et ne s’est pas récusé de l’affaire.

La semaine dernière, Alito a déclaré qu’il ne se retirerait pas d’une affaire à venir sur la question de savoir si certains investissements et richesses accumulées pouvaient être imposés comme s’il s’agissait de revenus.

Le sénateur Richard J. Durbin (Démocrate-Illinois), président de la commission judiciaire du Sénat, a déclaré qu’Alito devrait se récuser parce qu’il a participé à un article du Wall Street Journal rédigé par un éditorialiste avec l’avocat de Washington, David Rivkin, qui écrit articles d’opinion fréquents. Rivkin est également l’un des avocats de la famille dans l’affaire fiscale Moore contre États-Unis.

Alito a déclaré que les juges doivent décider eux-mêmes s’ils doivent se retirer des affaires en cours, et il s’est dit confiant dans sa capacité à trancher la question juridique de manière impartiale, sur la base de la loi et de la Constitution.

Bien que les partisans politiques soient divisés dans leurs opinions sur le travail de la Cour, les résultats du sondage ne montrent pas de division claire basée sur la race ou l’origine ethnique des personnes interrogées. Il existe cependant des différences selon le sexe, l’éducation et le revenu du ménage.

Un plus grand nombre de femmes — 64 % — désapprouvent le travail du tribunal, contre 55 % d’hommes. Alors que 57 % des diplômés du secondaire désapprouvaient le tribunal, ce pourcentage s’élevait à 64 % parmi les diplômés universitaires et à 67 % parmi ceux ayant une formation postuniversitaire.

Lorsqu’on leur a demandé si le tribunal était trop conservateur, seulement 44 % des personnes ayant un revenu inférieur à 40 000 $ ont répondu oui, mais ce pourcentage est passé à 64 % parmi celles ayant un revenu supérieur à 200 000 $ par an.

Le sondage a été réalisé en ligne en anglais et en espagnol du 24 au 29 août auprès de 6 030 électeurs californiens inscrits.